Nodal revela más detalles sobre su futura boda con Ángela Aguilar

El cantante sonorense Christian Nodal finalmente habló sobre los rumores en torno a su boda religiosa con Ángela Aguilar, luego de que la intérprete confirmara durante una presentación en Texas que la ceremonia por la iglesia se realizará en mayo. Durante su paso por Las Vegas, Nevada, el intérprete fue cuestionado por los medios respecto al enlace matrimonial. Fiel a su estilo bromista, respondió entre risas:

“¿Yo ya estoy casado, de qué hablas? Ahhh, la boda, claro”.

Sin ofrecer mayores explicaciones, Nodal sí reconoció que la pareja prepara una celebración especial. Cuando le preguntaron cómo imaginaba el evento o dónde podría llevarse a cabo, soltó una breve pero significativa pista:

“Bien mexicanota”, comentó, dejando entrever que la ceremonia tendrá un fuerte sello tradicional.

Mientras tanto, en un concierto ofrecido en San Antonio, Texas, Ángela Aguilar sorprendió al público al confirmar que el enlace religioso se realizará en mayo, aunque no reveló ni la fecha exacta ni el lugar.

“Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo por la iglesia”, declaró la artista, desatando una ola de comentarios entre sus seguidores al confirmar lo que se venía especulando: que la pareja planea una segunda ceremonia, esta vez definitiva.

Diversas versiones señalan que el sitio elegido sería El Zoyate, el emblemático rancho de la familia Aguilar en Zacatecas, donde se prevé una celebración íntima, de estilo mexicano clásico, acompañada únicamente por familiares y amigos cercanos.

Nodal respalda a Ángela en su gira

Durante el mismo encuentro con la prensa, Nodal también aprovechó para referirse al trabajo de Ángela y a su gira por Estados Unidos, Libre Corazón, en la que interpreta los temas de su más reciente álbum, Nadie se va como llegó.

“Ángela es una gran, gran artista y tiene un gran público”, expresó el sonorense, mostrando su total apoyo a su esposa.

Por su parte, hace apenas unos días, Ángela publicó un mensaje en Instagram que muchos interpretaron como una respuesta a las críticas que ha recibido recientemente, reafirmando su compromiso con su carrera y su audiencia.

“Me siento profundamente agradecida, bendecida y emocionada por lo que viene. Que nunca apaguen su voz ni su corazón. Porque mientras haya quien cante conmigo, ‘Libre Corazón’ seguirá latiendo”, escribió la joven cantante.

