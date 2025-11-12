Miércoles, 12 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Sabrina Carpenter protagonizará adaptación musical de "Alice in Wonderland"

Este proyecto será un paso importante en el crecimiento profesional de la cantante y actriz

Por: SUN .

Sabrina Carpenter en cinta de

Sabrina Carpenter en cinta de "Alicia en el País de las Maravillas". EFE / ARCHIVO / ESPECIAL / AMAZON

Sabrina Carpenter protagonizará y producirá una nueva película musical basada en Alicia en el país de las Maravillas, de Lewis Carroll, para Universal Pictures. La película será una reinterpretación musical moderna del clásico, con dirección y guion a cargo de Lorene Scafaria, conocida por la película Hustlers.

Marc Platt, productor reconocido por musicales como Wicked y La La Land, también participa en la producción. El proyecto es muy personal para Carpenter, quien presentó la idea al estudio hace alrededor de un año junto con un lookbook, y representa su debut como protagonista y productora en un largometraje de un gran estudio.

En esta película, Carpenter no solo actuará, sino que estará muy involucrada en la creación y desarrollo del musical, buscando traer una nueva visión del clásico para una nueva generación. La historia mantendrá el mundo fantástico y absurdo del relato original, pero con un enfoque moderno y musical.

Lee: Revelan primer tráiler oficial de "Super Mario Galaxy: La Película" (VIDEO)

¿Quién es Sabrina Carpenter?

  • Su nombre completo es Sabrina Annlynn Carpenter y nació el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania, Estados Unidos.
  • Es cantante, compositora, productora musical y actriz estadounidense.
  • Su primer reconocimiento llegó como co-protagonista de la serie de Disney Channel Girl Meets World (2014-2017).
  • Su carrera musical comenzó en 2014 con el lanzamiento del sencillo "Can't Blame a Girl for Trying" y desde entonces ha lanzado 7 álbumes de estudio: Eyes Wide Open, Evolution, Singular: Act I, Singular: Act II, Emails I Can't Send,Short n' Sweet y más recientemente Man's Best Friend.
  • En 2023 fue telonera de Taylor Swift en The Eras Tour, una de las giras más importantes de todos los tiempos.
  • Ha experimentado con diferentes géneros musicales, evolucionando desde pop adolescente hacia dance pop, trap, hip hop y R&B.
  • Su sencillo "Skin" fue su primera entrada en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.
  • Además de la música, Sabrina ha participado en cine y teatro; tuvo su debut en Broadway con la obra Mean Girls.
  • Ha ganado varios premios, incluidos tres Grammys con Short n' Sweet, algunos de los Radio Disney Music Awards y premios por actuación en festivales de cine independientes.

Lee: Paris Jackson a punto de cumplir 6 años sobria

Actualmente, Sabrina se encuentra terminando su gira, y ahora está involucrada en la producción y protagonización de una nueva adaptación musical de Alicia en el país de las Maravillas para Universal Pictures, lo que marca un paso importante en su crecimiento profesional.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones