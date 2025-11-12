Sabrina Carpenter protagonizará y producirá una nueva película musical basada en Alicia en el país de las Maravillas , de Lewis Carroll, para Universal Pictures. La película será una reinterpretación musical moderna del clásico, con dirección y guion a cargo de Lorene Scafaria, conocida por la película Hustlers.

Marc Platt, productor reconocido por musicales como Wicked y La La Land, también participa en la producción. El proyecto es muy personal para Carpenter, quien presentó la idea al estudio hace alrededor de un año junto con un lookbook, y representa su debut como protagonista y productora en un largometraje de un gran estudio.

En esta película, Carpenter no solo actuará, sino que estará muy involucrada en la creación y desarrollo del musical, buscando traer una nueva visión del clásico para una nueva generación. La historia mantendrá el mundo fantástico y absurdo del relato original, pero con un enfoque moderno y musical.

¿Quién es Sabrina Carpenter?

Su nombre completo es Sabrina Annlynn Carpenter y nació el 11 de mayo de 1999 en Quakertown, Pensilvania, Estados Unidos.

Su primer reconocimiento llegó como co-protagonista de la serie de Disney Channel Girl Meets World (2014-2017).

(2014-2017). Su carrera musical comenzó en 2014 con el lanzamiento del sencillo "Can't Blame a Girl for Trying" y desde entonces ha lanzado 7 álbumes de estudio: Eyes Wide Open , Evolution , Singular: Act I , Singular: Act II, Emails I Can't Send, Short n' Sweet y más recientemente Man's Best Friend .

, , , y más recientemente . En 2023 fue telonera de Taylor Swift en The Eras Tour , una de las giras más importantes de todos los tiempos.

, una de las giras más importantes de todos los tiempos. Ha experimentado con diferentes géneros musicales, evolucionando desde pop adolescente hacia dance pop, trap, hip hop y R&B.

Su sencillo "Skin" fue su primera entrada en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos.

de Estados Unidos. Además de la música, Sabrina ha participado en cine y teatro; tuvo su debut en Broadway con la obra Mean Girls.

Ha ganado varios premios, incluidos tres Grammys con Short n' Sweet, algunos de los Radio Disney Music Awards y premios por actuación en festivales de cine independientes.

Actualmente, Sabrina se encuentra terminando su gira, y ahora está involucrada en la producción y protagonización de una nueva adaptación musical de Alicia en el país de las Maravillas para Universal Pictures, lo que marca un paso importante en su crecimiento profesional.

