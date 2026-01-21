El Super Bowl LX podría ser uno de los más controvertidos en la historia, al menos musicalmente hablando.

Desde que se anunció la participación de Bad Bunny en el Show de medio tiempo, las criticas comenzaron a circular, no solo por tratarse de un artista de habla hispana, también por la política migratoria del gobierno de Trump.

Hace un par de días, la conversación en torno a la final de la NFL volvió a abrirse, cuando la liga de futbol confirmó a Green Day como el acto inaugural del evento; y es que la banda se ha declarado en contra del mandatario estadounidense en varias ocasiones.

Integrada por Billy Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool, la banda californiana inició en los pequeños circuitos del punk. Aunque iniciaron en 1987, alcanzaron la fama internacional varios años después (en el 94) gracias al disco Dookieen de donde se desprenden los sencillos "Basket Case" y "When I come around".

Desde entonces se convirtieron en la representación de la inconformidad juvenil. En 2004 Green Day inició una nueva etapa en su carrera con el disco American idiot, una crítica a la sociedad estadounidense, los medios de comunicación y la política, especialmente el gobierno de George W. Bush.

La canción se volvió la banda sonora de protestas y carta de presentación de una banda que entendió cómo traducir el descontento en lenguaje masivo.

Antes de ese momento, Green Day ya se había abierto camino en los espectáculos de gran escala, giras internacionales y reconocimientos.

En 2025, la banda se presentó en el festival Coachella y aprovechó el momento para protestar en contra del gobierno de Trump; y es que cambiaron parte de la letra para incluir la frase: "no soy parte de la agenda MAGA", iniciales que hacen referencia al movimiento Make America Great Again del actual presidente.

Este próximo 8 de febrero, Green Day pisará el escenario más importante de Estados Unidos, un show que ya genera especulaciones.

