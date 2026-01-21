Nicola Peltz, esposa de Brooklyn Beckham que es "despreciada" sus suegros

En medio de la atención mediática por el distanciamiento entre Brooklyn Beckham y sus padres, Victoria y David Beckham, el foco ha comenzado a desplazarse hacia una figura clave dentro de esta historia: Nicola Peltz Beckham. Señalada en distintos relatos como una de las principales afectadas por la tensión familiar, la esposa del hijo mayor de los Beckham ha quedado en el centro de una narrativa que combina fama, poder económico y conflictos personales.

Nicola Anne Peltz Beckham, nació el 9 de enero de 1995 y es una actriz estadounidense. Es hija del empresario e inversor Nelson Peltz, fundador de Trian Fund Management, y de la exmodelo Claudia Heffner. Aunque su familia cuenta con una de las fortunas más grandes de Estados Unidos, históricamente ha mantenido un perfil mucho más discreto que el clan Beckham, acostumbrado a la exposición constante.

Tras su boda con Brooklyn Beckham, Nicola adoptó el apellido de su esposo y comenzó a compartir con mayor frecuencia aspectos de su vida personal en redes sociales. Aun así, su carrera profesional se ha desarrollado de forma relativamente independiente del apellido que hoy la vincula con una de las familias más famosas del mundo.

La carrera de Nicola Peltz

En el ámbito profesional, Nicola Peltz ha construido una trayectoria como actriz y modelo. Ha participado en producciones de cine y televisión, y en años recientes también ha explorado el trabajo detrás de cámaras. Entre sus papeles más reconocidos se encuentran Katara en “La leyenda de Aang” (2010), Tessa Yeager en “Transformers: La era de la extinción” (2014) y Bradley Martin en la serie “Bates Motel” (2013-2015). En 2024 presentó Lola, un proyecto personal que escribió, dirigió y protagonizó.

Antes de consolidarse en la industria del entretenimiento, Nicola estudió en la Professional Children’s School de Nueva York, una institución especializada en jóvenes con carreras artísticas y deportivas. No cursó estudios universitarios, ya que para entonces ya contaba con oportunidades laborales que le permitieron enfocarse directamente en su desarrollo profesional.

Los Peltz y Beckham: quién es más rico

La comparación entre las familias Peltz y Beckham se intensificó tras las declaraciones públicas de Brooklyn sobre su alejamiento de sus padres. Aunque no existen cifras oficiales, se estima que la fortuna de los Peltz oscila entre los mil 600 y mil 700 millones de dólares, mientras que el patrimonio de los Beckham se calcula entre 450 y 670 millones de dólares, considerando ingresos deportivos, musicales y empresariales.

El conflicto familiar habría estado marcado por una relación tensa entre Nicola y sus suegros. Durante años circularon versiones sobre un distanciamiento entre ambas familias, rumores que cobraron fuerza luego de que Brooklyn señalara que su esposa no era vista como “sangre” ni como parte integral del núcleo familiar. Entre los episodios que se difundieron en redes sociales se mencionan desacuerdos relacionados con el vestido de novia, el primer baile de la boda y el uso del apellido Beckham, situaciones que alimentaron el debate público.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz contrajeron matrimonio el 9 de abril de 2022 en una ceremonia celebrada por la tarde, a la que asistieron figuras reconocidas como Eva Longoria, Mel C y Serena Williams. El enlace, que en su momento fue visto como un evento de unión entre dos familias influyentes, hoy es recordado en medio de una historia marcada por tensiones y versiones encontradas.

Mientras continúan apareciendo nuevos testimonios, videos y reacciones en redes sociales, la relación entre los Beckham, su hijo mayor y Nicola Peltz sigue generando división entre seguidores de ambas familias. Más allá del interés mediático, el caso expone una dinámica familiar compleja, en la que las apariencias públicas no siempre reflejan lo que ocurre en privado.

