Aquellos que disfrutan estar el borde del asiento, la película El último depredador ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía.

El último depredador. ESPECIAL/SUPREMA CINEMA.

La trama se centra en un grupo de cinco viejos amigos de la universidad, quienes se reúnen para un viaje de buceo por el Caribe y explorar los restos de un acorazado de la Segunda Guerra Mundial.

Pero de repente se encuentran atrapados dentro de un laberinto submarino de metal oxidado, y sin imaginarlo, rodeados de grandes tiburones asesinos correrán un peligro mortal.

El último depredador

(The last breath)

De Joachim Hedén.

Con Jack Parr, Kim Spearman, Alexander Arnold, Erin Mullen, Arlo Carter, Julian Sands.

Reino Unido, 2024.

XM