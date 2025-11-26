¿Por qué renunció Miss Estonia a Miss Universo?

Las polémicas respecto a la edición 74.ª de Miss Universe 2025 no paran; desde la coronación de la mexicana Fátima Bosch, a quien se le acusa su triunfo como fraude, hasta lo más reciente; dos mises candidatas que participaron en el certamen de este año, desertaron.

Tanto Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, como Brigitta Schaback, Miss Estonia anunciaron a través de sus redes sociales su renuncia al título de representantes de sus respectivas naciones, aunque ninguna de las dos señaló directamente el triunfo de Bosch como uno de los motivos, sí coincidieron en expresar su decepción con la organización internacional.

La primera en anunciar su renuncia fue Brigitta, quien publicó en Instagram un mensaje en el que explicó que sus valores no se alineaban con los de la dirección nacional y que prefería continuar su labor a favor del empoderamiento femenino de manera independiente . Pero horas más tarde volvió a pronunciarse y reveló que la razón de mayor peso era mucho más profunda: el escándalo que ronda al certamen.

Instagram/brigittaschaback

En un breve texto que compartió en sus historias de Instagram, la modelo declaró que recibió la indicación de apoyar a la organización internacional, y como no estaba dispuesta, decidió dimitir.

"Lamentablemente, este año ocurrieron demasiados escándalos en el certamen Miss Universo y se me pidió que apoyara a la organización internacional de MU. Por esa razón, he decidido renunciar a mi título", explicó.

En sus siguientes historias la exrepresentante expresó su apoyo a la delegada de Costa de Marfil, quien minutos antes también se desvinculó del título y de la organización.

Además, publicó una fotografía de la representante de Costa de Marfil acompañada de la palabra "Reina", gesto que muchos internautas interpretaron como un reconocimiento simbólico y no oficial de que, para ella, habría sido la verdadera ganadora del certamen o, al menos, la competidora más digna del título.

KR