Si te encanta en cine francés, ha llegado a las salas de cine la película El Acusado, una de las cintas que formó parte del Tour de Cine Francés, la cual ahora llega a las salas de cine comerciales.

El Acusado. ESPECIAL/NUEVA ERA FILMS.

Desde que logró que liberaran a un criminal reincidente, el reconocido abogado penalista Jean Monier vive atormentado por la culpa y decide no volver llevar ningún caso criminal.

Sin embargo, su encuentro con Nicolas Milik, un padre de familia acusado de asesinar a su esposa alcohólica, quien apareció degollada, lo conmueve y decide tomar su caso.

Convencido de la inocencia de su cliente, está dispuesto a todo para ayudarlo a ganar el juicio. Por ello, deberá defenderlo contra viento y marea, y especialmente contra sí mismo.

La trama de la película El Acusado está basada en el blog de un abogado francés que solía escribir en Internet sobre sus casos.

El Acusado

(Le Fil)

De Daniel Auteuil.

Con Grégory Gadebois, Daniel Auteuil, Sidse Babetff Knudsen.

Francia, 2024.

XM