El universo de The Big Bang Theory acaba de romper todas sus propias reglas. HBO Max lanzó el primer tráiler de “Stuart no logra salvar el universo” y confirmó algo inesperado: la franquicia abandonará parcialmente el formato clásico de sitcom para entrar de lleno en la ciencia ficción, los multiversos y el caos dimensional.

La nueva serie derivada de The Big Bang Theory llegará a HBO Max el próximo 23 de julio de 2026 en México y Latinoamérica, convirtiéndose en una de las apuestas más ambiciosas dentro de la franquicia creada por Chuck Lorre.

Stuart Bloom será el inesperado héroe del multiverso

La historia se centrará en Stuart Bloom, el dueño de la tienda de cómics interpretado nuevamente por Kevin Sussman. Según el adelanto oficial, Stuart provoca accidentalmente un colapso dimensional después de manipular un dispositivo creado por Sheldon Cooper y Leonard Hofstadter.

Ese error desencadena una ruptura entre realidades alternas, provocando que múltiples universos comiencen a mezclarse y generen escenarios completamente caóticos. El primer teaser sorprendió a los seguidores por mostrar una estética mucho más cinematográfica y oscura que cualquier producción previa relacionada con la franquicia.

El cambio visual representa un giro radical frente al estilo tradicional de comedia de situación que convirtió a The Big Bang Theory en un fenómeno mundial desde su estreno en 2007.

El universo de Sheldon Cooper entra oficialmente a la ciencia ficción

FACEBOOK/HBOMAX

Aunque la serie original siempre estuvo llena de referencias a cómics, videojuegos y sagas como Star Wars o Star Trek, esta será la primera vez que el universo narrativo adopte directamente elementos de ciencia ficción como parte central de la trama.

La producción combinará comedia, aventura y multiversos, una fórmula que el propio Chuck Lorre describió anteriormente como “uno de los proyectos más arriesgados” de toda su carrera. El productor explicó en entrevistas pasadas que buscaba salir de su zona de confort y experimentar con una narrativa más ambiciosa dentro de una franquicia que llevaba años asociada únicamente al formato sitcom.

La decisión también refleja cómo las plataformas de streaming están apostando por expandir universos televisivos clásicos hacia géneros más grandes y visualmente espectaculares.

Cuándo se estrena “Stuart no logra salvar el universo en México”

La nueva producción llegará oficialmente el 23 de julio de 2026 a México y el resto de Latinoamérica a través de HBO Max. La primera temporada tendrá:

10 episodios

Estrenos semanales

Formato híbrido entre sitcom y ciencia ficción

La serie se convertirá en la cuarta producción oficial derivada de The Big Bang Theory después de:

The Big Bang Theory

Young Sheldon

Georgie & Mandy’s First Marriage

Con este lanzamiento, HBO Max busca mantener viva una de las franquicias televisivas más exitosas de las últimas décadas mientras atrae a una nueva generación de espectadores acostumbrados a historias de multiversos y grandes universos compartidos.

Fans reaccionan al cambio más drástico de la franquicia

El estreno del tráiler provocó una ola inmediata de comentarios en redes sociales.

Muchos seguidores celebraron que la franquicia finalmente explore el tipo de historias que los personajes siempre consumían dentro de la serie original: ciencia ficción, universos alternos y aventuras fantásticas. Otros fanáticos mostraron sorpresa por el tono más oscuro y visualmente ambicioso del proyecto, especialmente porque rompe casi por completo con el formato tradicional de cámaras fijas y risas grabadas.

Aun así, el adelanto logró despertar curiosidad incluso entre quienes pensaban que el universo de Sheldon Cooper ya había terminado.

Con “Stuart no logra salvar el universo”, HBO Max apuesta por reinventar completamente una franquicia que parecía imposible de transformar. Y ahora, el personaje más improbable de “The Big Bang Theory” será quien tenga en sus manos el destino de todas las realidades.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

BB

