Ana Serradilla protagoniza y cree en el impacto del terror, particularmente el terror social y psicológico. La actriz protagoniza la cinta No dejes a los niños solos , dirigida por Emilio Portes.

Serradilla menciona que la película aborda el miedo real y la inseguridad, temas que preocupan a las madres hoy en día, como la desaparición de hijos o el acoso escolar, convirtiéndolo en un "terror social", más allá de lo sobrenatural.

"No es fácil el hecho de no poder estar para tus hijos, eso los deja vulnerables a que pueda suceder cualquier cosa en tu ausencia", explica la actriz.

¿De qué trata el filme?

La historia sigue a Catalina, que es interpretada por Ana Serradilla, una reciente viuda que se ve obligada a dejar a sus hijos solos en casa, una decisión que deriva en sus peores pesadillas.

Serradilla vivió una niñez en la que "no te iba a pasar nada" si jugabas afuera de tu casa o dentro de ella, pero admite que las madres cada vez están más preocupadas por sus hijos, debido a la inseguridad que azota al país.

"Ahora, tienes miedo de que tu hijo desaparezca o de que incluso en el colegio sufra bullying o le toque un mal maestro. Creo que el mundo continúa siendo el mismo, nada más que ahora somos más conscientes de los daños que les pueden suceder a nuestras criaturas", asegura.

Para Serradilla, el estreno del filme, este jueves 14 de marzo, supondrá su primera incursión en el género de suspenso, cada vez más presente en la cinematografía mexicana, considerando además que México es uno de los principales consumidores del terror.

"Cada vez estamos haciendo mejor cine de terror en México. Todavía falta para decir que existe una industria enorme del género, porque se deberían hacer muchas más películas, pero ahí vamos. Cada vez se producen más y, sobre todo, se están haciendo bien".

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