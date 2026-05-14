Britney Spears volvió a generar preocupación tras protagonizar una caótica salida nocturna en un restaurante de Los Ángeles. De acuerdo con reportes difundidos por TMZ, la cantante cenó el miércoles en el Blue Dog Tavern, en Sherman Oaks, acompañada de un hombre y una mujer, pero su comportamiento rápidamente llamó la atención de varios clientes.

Testigos señalaron que la intérprete comenzó a hablar en voz alta, gritar e incluso ladrar en algunos momentos, creando un ambiente descrito por algunos presentes como incómodo y desordenado. Aunque varios asistentes no se percataron de inmediato de que se trataba de la estrella pop, después del incidente el lugar se llenó de comentarios sobre lo ocurrido.

La estrella genera preocupación

Uno de los momentos que más inquietó a los comensales fue cuando Britney caminó cerca de otras mesas sosteniendo un cuchillo, lo que provocó temor de que pudiera ocurrir un accidente. Sin embargo, algunos testigos consideraron que simplemente olvidó dejar el utensilio en su lugar.

Además, la cantante, quien recién salió de rehabilitación, habría encendido un cigarro dentro del restaurante, cerca de la entrada , situación que obligó al personal a intervenir para pedirle que lo apagara. Según las versiones, Spears apenas probó la hamburguesa y papas que ordenó, mientras compartía gestos afectuosos con su acompañante, a quien incluso le dijo "te quiero".

Tras abandonar el restaurante, el sitio quedó desordenado; TMZ obtuvo una foto de la mesa después de que Britney se marchara... que muestra un menú arrugado y doblado en medio del desorden.

Según las fuentes citadas, el equipo de seguridad de Britney se encargó de llevarla de regreso a casa.

El episodio ocurre poco después de que la cantante enfrentara problemas legales relacionados con conducir bajo los efectos del alcohol. Recientemente logró un acuerdo con la fiscalía para reducir el cargo a conducción temeraria, además de aceptar libertad condicional durante un año y continuar bajo supervisión médica y psicológica.

¿Qué pasa con la salud mental de Britney Spears?

En los últimos años, Britney Spears ha atravesado una compleja crisis de salud mental que se ha desarrollado bajo el escrutinio público. La cantante pasó más de una década bajo una polémica tutela legal encabezada por su padre, situación que, según ella misma ha contado, afectó profundamente su estabilidad emocional y su sensación de libertad personal.

Sus antecedentes incluyen episodios de ansiedad, problemas de salud emocional, ingresos a centros de rehabilitación y un historial de abuso de sustancias que se remonta a finales de la década de los 2000. Aunque tras el fin de la tutela en 2021 Britney aseguró sentirse en proceso de recuperación y en una búsqueda espiritual, sus recientes comportamientos públicos han vuelto a encender las alarmas entre seguidores y especialistas sobre su estado emocional actual.

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