Apple TV: Conoce los estrenos de la semana del 16 al 22 de mayo

La plataforma de streaming Apple TV renueva su catálogo internacional durante la tercera semana de mayo de 2026 con opciones sumamente atractivas para todos los gustos. Los usuarios suscritos en Guadalajara, Jalisco, y todo el territorio nacional ya pueden acceder a producciones exclusivas que prometen liderar las tendencias de visualización en los próximos días, consolidando el servicio como un referente del entretenimiento digital.

Estos esperados lanzamientos responden a la estrategia de la empresa para retener a su audiencia frente a la intensa competencia del mercado digital actual. Las novedades incluyen géneros muy variados que van desde el thriller psicológico hasta la ciencia ficción pura, abarcando gustos para múltiples perfiles de consumidores de entretenimiento en casa que buscan historias originales y de alta calidad.

El plato fuerte de la semana: "The Scam" y su humor negro

El miércoles 20 de mayo llega a las pantallas globales The Scam, una serie original que mezcla la comedia negra con el thriller de misterio de forma muy peculiar. La trama principal sigue a un grupo de personajes atrapados en situaciones límite, donde el humor ácido se convierte en el verdadero protagonista de cada escena, obligando al espectador a cuestionar cada detalle.

Este proyecto televisivo está encabezado por la reconocida actriz Tatiana Maslany, quien aporta su versatilidad a un guion lleno de giros inesperados. La producción busca enganchar al espectador desde el primer episodio mediante un ritmo narrativo ágil, locaciones sorprendentes y diálogos ingeniosos que mantienen la tensión constante de principio a fin.

Más allá de la semana: “Incondicional” y “Ciudad de las estrellas”

Aunque se estrenó a principios de mes, el thriller Incondicional sigue sumando millones de reproducciones gracias a su intensa narrativa ambientada en la ciudad de Moscú. La historia muestra a una madre decidida a cruzar cualquier límite legal para rescatar a su hija, quien fue detenida por tráfico de sustancias en un país extranjero con reglas sumamente estrictas y peligrosas.

Por otro lado, los fieles fanáticos de la exploración espacial esperan con ansias el lanzamiento de Ciudad de las estrellas a finales de mayo. Este esperado spin-off de la exitosa serie For All Mankind expande el universo alternativo de la carrera espacial, mostrando los secretos mejor guardados de las agencias gubernamentales soviéticas.

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El regreso de una leyenda de Hollywood a las pantallas digitales

El séptimo arte también tiene un espacio reservado en el catálogo mensual con la película Ven a volar conmigo, protagonizada por el veterano actor John Travolta. Esta cinta sobre el mundo de la aviación marca un hito en la plataforma al presentarse previamente en festivales internacionales de gran prestigio cinematográfico europeo, generando altas expectativas entre los cinéfilos más exigentes.

La película ofrece secuencias aéreas de alta factura técnica, efectos visuales de última generación y una historia de superación personal en los cielos. Los críticos especializados destacan la actuación del protagonista, consolidando este título como una de las apuestas cinematográficas más fuertes y comentadas de toda la temporada de primavera.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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OB