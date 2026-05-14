Netflix lanza dos series para ver este jueves 14 de mayo desde la comodidad de tu espacio favorito en casa. Conoce las tramas de cada una y elige el mejor contenido para tu entretenimiento, tras terminar tus labores cotidianas, con tu cena o snacks preferidos.

Almas Gemelas. ESPECIAL/NETFLIX.

Almas Gemelas

Es una serie dramática japonesa que ya está disponible en Netflix. Ryu vivía los buenos y malos momentos con un amigo irreemplazable, hasta que un día arruinó la vida de su gran compañero por accidente y todo cambió. Desconsolado y consumido por la culpa, huye a Berlín, hogar de una amiga de la infancia, pero la desesperación se arraiga y lo lleva al borde de la muerte conoce a Johan, un boxeador coreano que arriesga su vida para salvar la suya. Con Berlín, Seúl y Tokio como telón de fondo, estos jóvenes solitarios entrelazan sus historias mientras intentan sobrellevar la vida. Con Hayato Isomura, Koshi Mizukami, Ai Hashimoto, Ok Taec‑yeon, Lee Jae‑yi.

Némesis. ESPECIAL/NETFLIX.

Némesis

Es una serie de drama y thriller que ya se puede ver en Netflix. La trama es la historia de dos hombres en distintos lados de la ley. ¿Qué sucede cuando una fuerza imparable (un criminal experto) se encuentra con un objeto inamovible (un detective brillante)? Lo que comienza como una serie que intenta poner en jaque el género de los atracos en todo momento —entre situaciones de vida o muerte, dinámicas familiares y acción explosiva—, en realidad da origen a un análisis de lo que motiva, sostiene y, en última instancia, destruye.

XM