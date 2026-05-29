Los precios para ver a Stray Kids en el festival STRAYCITY desataron molestia entre miles de fans mexicanos luego de revelarse boletos VIP de más de 11 mil pesos y hasta 29 divisiones distintas dentro del Estadio GNP Seguros. La situación ya provocó peticiones en línea y llamados para denunciar posibles precios dinámicos.La polémica comenzó horas después de que se publicaran oficialmente los costos para el evento programado el próximo 25 de septiembre en la Ciudad de México, donde el grupo surcoreano de K-pop regresará con un formato diferente al de su gira DOMINATE 2025.STRAYCITY es un evento tipo festival encabezado por Stray Kids, grupo de K-pop perteneciente a JYP Entertainment. A diferencia de anteriores visitas del grupo a México, esta vez no se tratará de un concierto individual completo.El festival incluirá invitados especiales como NEXZ, además de los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE, quienes únicamente participarán en la edición mexicana. La controversia surgió cuando fans del fandom STAY comenzaron a compartir los precios oficiales publicados por OCESA y Ticketmaster, señalando que varias zonas cuentan con distintos rangos de precio dentro de una misma sección.Además, muchos seguidores compararon los costos actuales con los boletos de la gira DOMINATE 2025, asegurando que las primeras filas ahora son considerablemente más caras.Entre los puntos que más indignación generaron se encuentran los paquetes VIP, cuyos costos alcanzan los 11 mil 508 pesos. El paquete más costoso, llamado EARLY ENTRY VIP PACKAGE, incluye:Sin embargo, algunos fans criticaron que el paquete no incluya beneficios como soundcheck, una dinámica común en conciertos de K-pop de alto costo. En redes sociales, varios usuarios señalaron que paquetes similares en otros países resultaron más baratos y con mayores beneficios incluidos.Uno de los aspectos más cuestionados por STAY es la existencia de múltiples subdivisiones dentro de una misma zona.Por ejemplo:La situación provocó confusión entre fans debido a que algunas personas podrían pagar miles de pesos más por una ubicación similar dentro del mismo sector. Ante las críticas, OCESA y Ticketmaster explicaron que los precios y beneficios fueron establecidos directamente por el equipo de producción y la empresa del grupo, JYP Entertainment.La molestia escaló rápidamente en redes sociales. Diversas fanbases comenzaron a organizar correos dirigidos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para pedir vigilancia sobre posibles precios dinámicos y exigir mayor transparencia.Además, una petición publicada en Change.org ya acumula miles de firmas en pocas horas. Dentro del documento, fans mexicanos aseguran que:La petición también menciona preocupación por el impacto económico que representa asistir al evento, especialmente para jóvenes seguidores que deben sumar gastos como transporte, hospedaje y mercancía oficial.Los boletos quedaron distribuidos de la siguiente manera:Otras zonasAunque Stray Kids continúa siendo uno de los grupos de K-pop más populares del momento, muchos seguidores consideran que el formato festival no justifica los precios anunciados. Parte de la discusión en redes también gira alrededor del fenómeno de los conciertos masivos y el aumento constante de precios en eventos organizados por empresas como Ticketmaster y OCESA.Mientras algunos fans defienden la experiencia VIP y la alta demanda internacional del grupo, otros consideran que los costos dificultan el acceso para gran parte del fandom mexicano.La polémica alrededor de STRAYCITY demuestra nuevamente cómo los conciertos de K-pop en México se han convertido en eventos de alta demanda, pero también en motivo de debate por el aumento de precios y las estrategias de venta utilizadas para experiencias VIP y zonas preferenciales.Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB