Los precios para ver a Stray Kids en el festival STRAYCITY desataron molestia entre miles de fans mexicanos luego de revelarse boletos VIP de más de 11 mil pesos y hasta 29 divisiones distintas dentro del Estadio GNP Seguros. La situación ya provocó peticiones en línea y llamados para denunciar posibles precios dinámicos.

La polémica comenzó horas después de que se publicaran oficialmente los costos para el evento programado el próximo 25 de septiembre en la Ciudad de México, donde el grupo surcoreano de K-pop regresará con un formato diferente al de su gira DOMINATE 2025.

¿Qué es STRAYCITY y por qué causó polémica?

STRAYCITY es un evento tipo festival encabezado por Stray Kids, grupo de K-pop perteneciente a JYP Entertainment. A diferencia de anteriores visitas del grupo a México, esta vez no se tratará de un concierto individual completo.

El festival incluirá invitados especiales como NEXZ, además de los artistas mexicanos Andrés Obregón y RENEE, quienes únicamente participarán en la edición mexicana. La controversia surgió cuando fans del fandom STAY comenzaron a compartir los precios oficiales publicados por OCESA y Ticketmaster, señalando que varias zonas cuentan con distintos rangos de precio dentro de una misma sección.

Además, muchos seguidores compararon los costos actuales con los boletos de la gira DOMINATE 2025, asegurando que las primeras filas ahora son considerablemente más caras.

Los precios VIP superan los 11 mil pesos

Entre los puntos que más indignación generaron se encuentran los paquetes VIP, cuyos costos alcanzan los 11 mil 508 pesos. El paquete más costoso, llamado EARLY ENTRY VIP PACKAGE, incluye:

Boleto reservado en Platino A o Platino B

Artículo conmemorativo VIP

Laminado y lanyard especial

Entrada anticipada

Acceso temprano a mercancía oficial

Check-in exclusivo

Atención VIP dentro del recinto

Sin embargo, algunos fans criticaron que el paquete no incluya beneficios como soundcheck, una dinámica común en conciertos de K-pop de alto costo. En redes sociales, varios usuarios señalaron que paquetes similares en otros países resultaron más baratos y con mayores beneficios incluidos.

¿Por qué existen tantos rangos de precio?

Uno de los aspectos más cuestionados por STAY es la existencia de múltiples subdivisiones dentro de una misma zona.

Por ejemplo:

Platino A: 7 mil 563 a 9 mil 795

Zona GNP: 4 mil 463 a 5 989

Verde: 3 mil 471 a 4 mil 582

Naranja B: 2 mil 727 a 4 mil 86

La situación provocó confusión entre fans debido a que algunas personas podrían pagar miles de pesos más por una ubicación similar dentro del mismo sector. Ante las críticas, OCESA y Ticketmaster explicaron que los precios y beneficios fueron establecidos directamente por el equipo de producción y la empresa del grupo, JYP Entertainment.

“Los paquetes VIP fueron diseñados directamente por la producción del show y el equipo del artista”, señalaron las empresas en respuesta a algunos comentarios de fans.

STAY prepara quejas ante Profeco

La molestia escaló rápidamente en redes sociales. Diversas fanbases comenzaron a organizar correos dirigidos a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para pedir vigilancia sobre posibles precios dinámicos y exigir mayor transparencia.

Además, una petición publicada en Change.org ya acumula miles de firmas en pocas horas. Dentro del documento, fans mexicanos aseguran que:

Los costos son excesivos para un evento tipo festival

Existen demasiados rangos dentro de una misma zona

Los beneficios VIP son limitados

Los precios son superiores respecto a otros países

La petición también menciona preocupación por el impacto económico que representa asistir al evento, especialmente para jóvenes seguidores que deben sumar gastos como transporte, hospedaje y mercancía oficial.

Lista completa de precios para STRAYCITY

ESPECIAL

Los boletos quedaron distribuidos de la siguiente manera:

Zonas Platino

Platino A: 7 mil 563 / 9 mil 795

Platino B: 6 mil 819 / 7 mil 501

Platino C: 6 mil 76 / 6 mil 682

Platino D: 5 mil 207 / 5 mil 728

Platino E: 4 mil 463

Otras zonas

Zona GNP: 4 mil 463 / 4 mil 909 / 5 mil 445 / 5 mil 989 pesos

Verde: 3 mil 471 / 3 mil 992 / 4 mil 165 / 4 mil 582 pesos

Naranja B: 2 mil 727 / 3 mil 54 / 3 mil 218 / 4 mil 86 pesos

Verde C: 2 mil 231 / 2 mil 633 pesos

Naranja C: mil 363 / mil 567 pesos

General B: mil 859 pesos

PCD: mil 859 pesos

Fans cuestionan si el evento realmente vale el costo

Aunque Stray Kids continúa siendo uno de los grupos de K-pop más populares del momento, muchos seguidores consideran que el formato festival no justifica los precios anunciados. Parte de la discusión en redes también gira alrededor del fenómeno de los conciertos masivos y el aumento constante de precios en eventos organizados por empresas como Ticketmaster y OCESA.

Mientras algunos fans defienden la experiencia VIP y la alta demanda internacional del grupo, otros consideran que los costos dificultan el acceso para gran parte del fandom mexicano.

La polémica alrededor de STRAYCITY demuestra nuevamente cómo los conciertos de K-pop en México se han convertido en eventos de alta demanda, pero también en motivo de debate por el aumento de precios y las estrategias de venta utilizadas para experiencias VIP y zonas preferenciales.

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