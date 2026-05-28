Condenan a 15 años de prisión a joven por planear atentado en concierto de Taylor Swift en Viena

Un tribunal de Austria sentenció este jueves a 15 años de prisión a un joven de 21 años acusado de planear un atentado terrorista durante un concierto de Taylor Swift programado para agosto de 2024 en Viena. Su presunto cómplice, también de 21 años, recibió una condena de 12 años de cárcel.

Durante el proceso judicial celebrado en el tribunal estatal de Wiener Neustadt, los acusados, identificados como Beran A. y Ardan K., fueron declarados culpables no solo por la planeación del ataque, sino también por incitar a un tercer implicado, Hasan E., a perpetrar un atentado con cuchillo en Arabia Saudí.

Autoridades consideraron que los culpables participaron en actividades relacionadas con terrorismo

Las autoridades consideraron que ambos participaron activamente en actividades relacionadas con terrorismo, lo que derivó en las severas condenas dictadas por la justicia austríaca.

Beran A. fue detenido en agosto de 2024 al descubrir la policía austríaca un complot para atentar en uno de los tres conciertos que tenía planificado ofrecer Swift en el estadio Ernst-Happel de Viena, espectáculos que fueron cancelados por las autoridades por razones de seguridad.

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