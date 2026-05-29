Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero hoy viernes 29 de mayo

Este viernes 29 de mayo llega con una energía especial para varios signos del zodiaco. De acuerdo con las predicciones de Mhoni Vidente, la jornada estará marcada por oportunidades económicas, encuentros sentimentales y decisiones que podrían cambiar el rumbo de muchas personas antes de terminar el mes.

La astróloga asegura que el cierre de mayo favorece especialmente a quienes se atrevan a dejar atrás relaciones tóxicas, malos hábitos financieros y proyectos que ya no estaban funcionando. Además, algunos signos tendrán una racha de suerte inesperada en cuestiones de dinero y amor.

Tauro

La estabilidad económica comienza a tomar fuerza para Tauro. Este viernes podría recibir una propuesta laboral, un pago atrasado o incluso una oportunidad de negocio que llevaba tiempo esperando.

En el amor, las personas de este signo tendrán claridad para definir lo que quieren en una relación. Quienes están solteros podrían reencontrarse con alguien del pasado.

Leo

Leo será uno de los signos más favorecidos del día. La energía estará de su lado para concretar acuerdos, resolver problemas financieros y atraer abundancia.

En temas sentimentales, habrá posibilidades de iniciar un romance o fortalecer una relación existente. La recomendación es evitar discusiones impulsivas.

Escorpio

Las cartas indican un viernes lleno de cambios positivos para Escorpio. El dinero podría llegar mediante nuevos proyectos, ventas o apoyo inesperado.

En el terreno amoroso, habrá reconciliaciones y conversaciones importantes. Mhoni señala que este signo tendrá magnetismo especial durante la jornada.

Acuario

Acuario cerrará la semana con buena fortuna. Será un día ideal para tomar decisiones importantes relacionadas con trabajo y finanzas.

En el amor, las energías favorecen las conexiones sinceras y los encuentros inesperados. También podría aparecer alguien nuevo con intenciones serias.

Consejos para atraer la buena suerte hoy

Según Mhoni Vidente, este viernes es recomendable:

Vestir colores claros o tonos amarillos

Encender una vela blanca para atraer paz y claridad

Evitar discusiones innecesarias

Aprovechar oportunidades laborales sin miedo

Mantener pensamientos positivos durante el día

La astróloga también recomienda cerrar el mes agradeciendo lo aprendido y prepararse para los cambios energéticos que traerá junio.

Con información de Mhoni Vidente

BB