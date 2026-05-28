La nueva entrega de Disney y Pixar apostará por combinar nostalgia, tecnología y nuevos personajes para conectar con otra generación de espectadores, y la llegada de Bad Bunny promete convertirse en uno de los momentos más comentados rumbo al estreno de la película en 2026.

¿Quién será Bad Bunny en Toy Story 5?

Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido mundialmente como Bad Bunny, interpretará a un personaje llamado “Pizza con gafas”, un juguete extravagante que vivirá dentro de una comunidad de juguetes olvidados en una casa abandonada del jardín donde ocurrirá parte de la historia.

De acuerdo con los primeros reportes, el personaje tendrá una personalidad relajada, misteriosa y divertida, rasgos que muchos seguidores relacionan directamente con el estilo irreverente y carismático del cantante puertorriqueño.

Uno de los aspectos que más llamó la atención es que el artista grabará las voces del personaje tanto en inglés como en español, algo poco habitual dentro de las producciones animadas de gran escala y que refleja el alcance internacional que ha conseguido el intérprete de “Tití Me Preguntó”.

Pixar apuesta por una estrella global de la música latina

La participación de Bad Bunny en “Toy Story 5” marca su debut oficial dentro de una película animada de Pixar, aunque no representa su primera experiencia en el cine.

En años recientes, el cantante apareció en “Bullet Train” junto a Brad Pitt, además de participar en proyectos como “Happy Gilmore 2” y la franquicia de “Rápidos y Furiosos”, consolidando poco a poco una carrera paralela dentro de Hollywood.

Ahora, su llegada a Toy Story representa un paso importante dentro de esa expansión artística, especialmente por tratarse de una de las franquicias animadas más exitosas y reconocidas del mundo.

¿De qué tratará Toy Story 5?

La nueva película retomará la historia de Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes clásicos que han acompañado a varias generaciones desde el estreno de la primera película en 1995.

En esta ocasión, la trama girará alrededor de un problema relacionado con la tecnología y la manera en que ha cambiado el entretenimiento infantil. Los juguetes deberán enfrentarse a Lilypad, una tablet que comenzará a captar toda la atención de Bonnie y modificará la forma en la que juega.

Con ello, Pixar buscará explorar el choque entre los juguetes tradicionales y las nuevas tecnologías, un tema cada vez más presente en la vida cotidiana de niños y adolescentes.

¿Cuándo se estrena Toy Story 5?

“Toy Story 5" llegará a los cines en junio de 2026 y será una de las apuestas más importantes de Disney y Pixar para el próximo año.

La película será dirigida por Andrew Stanton y codirigida por Kenna Harris, mientras que el compositor Randy Newman regresará para encargarse de la música de la franquicia.

La expectativa alrededor del proyecto ha crecido desde que se confirmó el regreso de personajes clásicos y ahora, con la incorporación de Bad Bunny, el interés también se ha extendido hacia el público latino y los seguidores del cantante.

La llegada de Bad Bunny a Toy Story 5 confirma cómo el artista puertorriqueño ha logrado expandir su influencia más allá de la música. Su participación dentro del universo de Pixar no solo añade un personaje llamativo a la franquicia, también representa una estrategia para conectar con nuevas audiencias sin perder la esencia que convirtió a Toy Story en una de las sagas animadas más importantes del cine moderno.

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BB