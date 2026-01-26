BTS ha demostrado el fandom tan fuerte que tiene en México, ya que cualquier lanzamiento lo convierten en algo masivo, colectivo y comercial.

Lo vimos cuando los “ARMY”, fandom del grupo de K-Pop, agotaron boletos en tiempo récord en CDMX este 2026, pero también pasó en algo que pocas bandas logran: llenar salas de cine con documentales sobre su propia carrera.

A lo largo de cuatro películas documentales, la banda surcoreana nos ha dejado un archivo íntimo de su crecimiento, sus giras mundiales y, sobre todo, de lo que ocurre cuando se apagan las luces del show. Si aún no has visto sus documentales, aquí te decimos cuáles son y donde los puedes encontrar.

Documentales que tienes que ver para repasar la carrera de BTS

Burn the Stage: The Movie (2018)

Dirigida por Park Jun-soo y distribuida por Trafalgar Releasing, esta película de 85 minutos documenta el detrás de cámaras de The Wings Tour , gira que reunió a más de medio millón de personas en 19 ciudades del mundo.

Más que un concierto filmado, Burn the Stage funciona como una ventana al momento en que BTS empieza a dimensionar que ya no es una promesa del K-Pop, sino un fenómeno global.

Incluye presentaciones en vivo, momentos fuera del escenario, además de entrevistas con los 7 integrantes hablando sobre inseguridades, cansancio, presión y el deseo constante de mejorar.

Su impacto fue tal que, tras su estreno limitado el 15 de noviembre de 2018, volvió a proyectarse en diciembre por la demanda. En esa segunda exhibición vendió más de dos millones de boletos y superó el récord que tenía One Direction para un evento cinematográfico musical.

La película también derivó de una serie documental de YouTube Premium de 8 episodios.

Dónde ver: Youtube

Love Yourself in Seoul (2019)

Esta cinta captura el show del 26 de agosto de 2018 en el Estadio Olímpico de Seúl, durante la gira Love Yourself Tour fue filmada con 42 cámaras y exhibida en formatos 2D y ScreenX.

Su estreno, el 26 de enero de 2019 se proyectó en más de 4 mil cines en 102 países durante un solo día.

La respuesta fue algo nunca antes visto; la película rompió récords de asistencia para un estreno cinematográfico musical mundial y recaudó alrededor de 13 millones de dólares. En México se vendieron 116 mil boletos.

Dónde ver: Claro Video

Bring the Soul: The Movie (2019)

Esta es la tercer película del grupo, lanzada en agosto de 2019, alterna escenas del Love Yourself: World Tour con una charla entre los integrantes grabada en una azotea en París, después de la etapa europea de la gira.

Los miembros hablan entre ellos, sin público, sobre lo que significa sostener un fenómeno global a esa escala. Es probablemente el documental más íntimo del grupo.

Dónde ver: Netflix

Break the Silence: The Movie (2020)

Lanzada en septiembre de 2020, esta película funciona como una especie de secuela espiritual de Burn the Stage . Nuevamente dirigida por Park Jun-soo y distribuida por Trafalgar Releasing, sigue a BTS durante la gira mundial Love Yourself de 2018-2019.

De nuevo, podrás ver conciertos, backstage y entrevistas individuales de la banda donde cada miembro reflexiona sobre cómo viven la fama, el agotamiento y la presión. Recaudó más de 8.8 millones de dólares a nivel mundial.

Dónde ver: Rakuten Viki.

