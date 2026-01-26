¿De qué murió Gabriel Garzón, voz de Topo Gigio?

El actor de doblaje y titiritero, Gabriel Ernesto Garzón Lozano, mejor conocido por darle voz al personaje de Topo Gigio desde 1994, falleció el domingo 25 de enero a la edad de 57 años. La noticia de su deceso se dio a conocer por parte de sus compañeros del medio, como Jorge Falcón y Javier Herranz, quienes publicaron mensajes de condolencias por su repentina partida en sus redes sociales.

Según reportes, Gabriel Garzón habría estado sufriendo de problemas de salud, que agravaron su estado, llegando al punto de necesitar donaciones de sangre.

¿De qué murió el actor de voz?

Hasta el momento, ningún familiar del actor, ni alguien de su equipo de representantes, ha salido a hablar al respecto, por lo que se desconoce la causa real de su muerte. Lo único que se sabe es que en diciembre del año pasado estuvo internado en el hospital, ocasión en la que necesitó donadores de sangre.

Otros problemas de salud que enfrentó Garzón fueron que en 2016, debido a un accidente que sufrió en Estados Unidos, tuvieron que amputarle una pierna, además de que tuvo que pasar por más de 10 cirugías por complicaciones.

¿Quién fue Gabriel Garzón?

Fue un reconocido actor de voz de doblaje que destacó en el entretenimiento de México. Nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México. La oportunidad de doblar a Topo Gigio le llegó en el año 1994 cuando el productor Javier Toledo le propusiera darle voz al emblemático personaje, tras la salida del anterior actor, Peppino Mazzullo, quien no quiso continuar luego del terremoto ocurrido en el país en el 85.

Este trabajo sería lo que le cambiaría la vida y lo convertiría en una figura clave para el público infantil. También llegó a formar parte de programas televisión como “Una sonrisa con Cepillín” y “El espacio del tío Gamboín”. Incluso llegó a colaborar con Silvia Roche, la creadora del programa “Odisea Burbujas”.

KR