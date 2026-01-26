Preventa de Harry Styles en México: Estos son los links de la fila virtual

Tras cuatro años de ausencia, Harry Styles confirmó su regreso a los escenarios con la gira internacional Together, Together que contempla hasta 50 fechas en 7 ciudades entre mayo y diciembre de 2026. El artista se presentará en Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Nueva York, Melbourne y Sídney, todas ellas en formato de residencias.

Para México, el cantante británico tiene agendados dos conciertos a celebrarse el 31 de julio y 1 de agosto de 2026 en el Estadio GNP Seguros. En estos momentos se lleva a cabo la Preventa Banamex Beyond la cual requiere un código especial para usuarios que será solicitado al momento de la compra. Estos son los links de la fila virtual de la Preventa Banamex Beyond:

Para finalizar tu compra solo deberás acceder el código que te hicieron llegar a través de tu cuenta de banco.

Resto de fechas de venta de boletos

La Preventa Banamex está programada para el miércoles 28 de enero a partir de las 11:00 horas, mientras que la venta general iniciará un día después, el jueves 29 de enero, a la misma hora. El material promocional indica que la preventa bancaria permitirá diferir el pago a tres meses sin intereses, sujeto a condiciones de la institución participante.

Harry Styles se presentará en México con nueva música luego de haber mostrado el primer adelanto de su cuarto álbum de estudio titulado Kiss all the time. Disco, occasionally con el single "Aperture" que fue estrenado el pasado viernes. El disco integrado por doce canciones llegará oficialmente el próximo viernes 6 de marzo.

Precios de boletos con cargos

PITS: $6,547.25

GENERAL A: $2,579.25

GENERAL B: $2,579.25

GENERAL C: $1,463.25

GNP: $4,191.25

VERDE B: $3,987.25

NARANJA B: $2,827.25

VERDE C: $2,205.25

NARANJA C: $1,091.25

