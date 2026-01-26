Demanda por BTS en CDMX deja sin boletos a casi 94 % de los interesados

La elevada demanda por los conciertos de BTS en la Ciudad de México dejó sin boleto a casi 94% de los interesados. De acuerdo con Ticketmaster, 2.1 millones de usuarios intentaron adquirir entradas, aunque solo se ofrecieron 136 mil 400, lo que representó apenas 6.4 % del total solicitado.

En un comunicado, la boletera señaló que la venta para las tres fechas de BTS en México enfrentó "una demanda sin precedentes". Detalló que más de 2.1 millones de personas ingresaron a su plataforma para buscar boletos y que, durante las preventas y la venta general, la fila virtual alcanzó un pico superior a 1.1 millones de usuarios.

"Esta demanda contrastó con una disponibilidad total de 136 mil 400 boletos, correspondiente a tres fechas, definidas previamente por el artista, su equipo y el promotor de la gira, de acuerdo con la configuración del escenario y la capacidad del recinto", puntualizó Ticketmaster.

La empresa añadió que esta "diferencia estructural" entre el número de personas interesadas y la cantidad de entradas disponibles impidió cubrir la demanda en su totalidad.

Al reconocer la "enorme expectativa" generada por un tour de la magnitud de BTS y su relevancia para la comunidad de fans, Ticketmaster destacó la importancia de compartir información "clara y puntual" ante las "dudas y frustración" que han surgido.

La boletera aclaró que no aplica precios dinámicos ni algoritmos durante la venta, y que los costos de los boletos -definidos por el artista, su equipo y el promotor- se mantuvieron sin cambios durante todo el proceso.

También precisó que no se emitieron boletos físicos y que la venta se realizó únicamente a través de los canales digitales oficiales de Ticketmaster México, con mecanismos de control y seguridad en cada compra.

Rechazo a reventa de boletos

Además, Ticketmaster rechazó "de manera categórica" la reventa ilegal, al señalar que perjudica a los fans, distorsiona el acceso equitativo a los boletos y genera riesgos económicos y de certeza para el público.

"Es importante aclarar que algunas plataformas de reventa permiten publicaciones especulativas, es decir, listados de boletos sobre los que la plataforma no verifica su existencia, y pueden poner boletos a la venta que aún no han sido adquiridos; y ninguna de estas plataformas está vinculada ni tiene acceso a los sistemas de Ticketmaster ni a la venta primaria", apuntó la empresa.

La llegada de BTS, una de las agrupaciones más influyentes del k-pop mundial, ha generado una de las mayores expectativas musicales en la historia reciente del país, con tres fechas programadas para el 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, en la capital mexicana.

El fenómeno musical escaló a la diplomacia cuando, en un hecho sin precedentes, la presidenta mexicana reveló este lunes que envió una nota diplomática al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, para solicitar su intervención y facilitar que BTS realice más conciertos en México o se habiliten alternativas como pantallas masivas.

YC