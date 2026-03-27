Netflix: Los mejores estrenos del fin de semana hasta el domingo 29 de marzo

Con una oferta que se renueva de forma constante y una mezcla equilibrada entre novedades y títulos ya consolidados, Netflix se mantiene como uno de los servicios de streaming más atractivos para el público. Su estrategia de incorporar contenidos de distintos géneros y procedencias le permite adaptarse a los gustos cambiantes de la audiencia, ofreciendo siempre algo distinto para ver.

A través de esta dinámica, la plataforma no solo logra mantenerse vigente, sino que también refuerza su presencia como una opción confiable para quienes buscan entretenimiento a la carta. Ya sea para maratonear una serie, descubrir una película o adentrarse en un documental, cada fin de semana representa una oportunidad para explorar nuevas historias y estilos narrativos.

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De cara al fin de semana del 27 al 29 de marzo, la plataforma presenta una selección diversa de estrenos que abarca distintos géneros y estilos. Desde documentales que abordan temas impactantes, hasta comedias ideales para desconectar, pasando por clásicos del cine y producciones internacionales que amplían el panorama cultural, Netflix busca captar la atención de todo tipo de público y convertir cada momento frente a la pantalla en una experiencia distinta.

Todos los estrenos de Netflix del fin de semana

El depredador de Sevilla

Disponible: 27 de marzo

Esta serie narra la historia real de Manuel Blanco, un guía turístico que operaba en Sevilla, España, quien, tras una fachada amable y cercana, se ganaba la confianza de estudiantes y extranjeras para agredirlas sexualmente. El documental reconstruye cómo se destapó el caso y la lucha por obtener justicia.

BTS: El regreso

Disponible: 27 de marzo

El documental explora la vulnerabilidad y la presión del grupo surcoreano por volver a los escenarios tras su pausa de cuatro años debido al servicio militar. La cinta muestra ensayos, confesiones personales y la creación de su nuevo álbum, ARIRANG.

Aún es de noche en Caracas

Disponible: 27 de marzo

Basada en la novela La hija española, de Karina Sainz, este thriller cuenta la travesía de Adelaida, una joven que, tras la muerte de su madre, se ve obligada a enfrentarse a un contexto social violento marcado por la represión. Ambientada en Caracas en 2017, en medio de una crisis política, económica y social, la película aborda temas de supervivencia y decisiones extremas.

53 domingos

Disponible: 27 de marzo

Tres hermanos se reúnen al notar el extraño comportamiento de su padre de 86 años para decidir su futuro. Sin embargo, lo que inicia como una conversación familiar termina convirtiéndose en una situación caótica y llena de humor.

Sombras tenebrosas

Disponible: 27 de marzo

Bajo la dirección de Tim Burton, esta comedia gótica cuenta la historia de Barnabas Collins, un aristócrata transformado en vampiro por la maldición de una bruja en el siglo XVIII. Tras permanecer enterrado durante dos siglos, despierta en los años 70 y vuelve a su mansión, donde se enfrenta a una familia caótica y a la caída de su legado.

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La leyenda del jinete sin cabeza

Disponible: 27 de marzo

Relata la historia de Ichabod Crane, un maestro supersticioso que rivaliza con Brom Bones por el amor de Katrina Van Tassel. Tras ser rechazado, es perseguido por el espectro de un jinete sin cabeza —un soldado hessiano decapitado en la Guerra de Independencia— y desaparece misteriosamente del pueblo.

Hairspray: Suéltate el pelo

Disponible: 27 de marzo

Situada en el Baltimore de 1962, la historia presenta a Tracy Turnblad, una joven carismática que consigue un lugar en un popular programa de televisión. Tras ganar notoriedad, aprovecha su nueva fama para enfrentar la discriminación racial y los prejuicios sociales, impulsando la inclusión y el cambio.

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