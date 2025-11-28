Millie Bobby Brown, protagonista de la famosa serie Stranger Things, comparte una relación cercana de tipo “padre e hija” con David Harbour, actor que interpreta a Jim Hopper. Poco antes del estreno de la temporada final, surgió el rumor de una denuncia por presunto hostigamiento durante el rodaje, según Daily Mail.

A través de una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz se sinceró sobre su relación con Harbour, con quien se le ha visto posar abrazada en distintas alfombras rojas y eventos a lo largo de los años.

Según explicó Millie Bobby Brown, mantiene en alta estima a David Harbour, ya que durante los 10 años de grabación de la serie han construido una profunda amistad.

"Lo hemos estado haciendo durante los últimos 10 años (…) Siempre nos ha unido eso. Amamos esta serie por encima de todo, y valoramos nuestra amistad por encima de todo".

Denuncia por presunto hostigamiento

El presunto reporte de Daily Mail, señalaba que la actriz de 21 años había presentado una denuncia por acoso e intimidación contra David Harbour , de 50 años, antes de comenzar el rodaje.

Además, Netflix habría iniciado una investigación interna, y Bobby Brown habría estado acompañada por un representante personal durante la filmación. Hasta el momento, la plataforma de streaming no ha confirmado lo señalado. Sin embargo, debido a las declaraciones de la actriz, es bastante probable que sólo se tratara de un rumor.

Sin hacer spoiler, en los primeros episodios del volumen 1 de la quinta temporada de Stranger Things, Millie Bobby Brown, quien interpreta a Eleven, comparte varios momentos en pantalla con David Harbour, quien da vida a Jim Hopper. Tras regresar de la Unión Soviética, Hopper busca protegerla a toda costa y retoman la relación que construyeron en las primeras temporadas.

