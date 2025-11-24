Simifest 2025: Horarios por artista y todo lo que necesitas para asistir al festival

Uno de los proyectos musicales emergentes más inesperados y llamativos de la Ciudad de México regresa este año para presentar su segunda edición, acompañado de artistas y bandas emblemáticas que están listos para subir el volumen de los gritos y encender la fiesta del Simifest 2025.Tras su exitoso debut en 2024, el festival ha captado la atención de los amantes de los eventos masivos gracias a su propuesta fresca, divertida y llena de talento nacional e internacional. Además, no puede faltar la presencia del icónico Dr. Simi, con quien seguramente te cruzarás en más de una esquina del recinto.Para esta edición, el Simifest cambia de sede y se muda al Autódromo Hermanos Rodríguez, que será el escenario perfecto para llenar de música la Ciudad de México el próximo 29 de noviembre. Allí se presentarán artistas como Empire of the Sun, Leon Bridges, Maribou State, entre otros intérpretes que prometen ofrecer una jornada inolvidable llena de energía, baile y entretenimiento.Y para que no te pierdas ninguno de los shows, aquí te dejamos la lista completa de artistas y los horarios en los que se presentará cada uno.Escenario SimifestEscenario DaclafLos boletos están disponibles a través del sitio oficial de Ticketmaster, y su precio varía según la experiencia elegida:Acceso General – $ mil 350 MXNZona Preferente – $2 mil 350 MXNZona VIP – $3 mil 500 MXNEl recinto contará con dos escenarios colocados estratégicamente cerca uno del otro, permitiendo que los asistentes se muevan fácilmente entre presentaciones mientras disfrutan las amenidades principales ubicadas frente a ambos.Además, las zonas Preferente y VIP dispondrán de áreas especiales para asegurar una mejor vista, mayor comodidad y accesos más rápidos durante todo el evento.El Simifest 2025 promete consolidarse como uno de los festivales más vibrantes y originales de la Ciudad de México. Con un cartel diverso, experiencias mejoradas y una nueva sede que eleva la producción, esta edición se perfila como una oportunidad perfecta para disfrutar música en vivo, ambiente festivo y momentos inolvidables. Si eres fan de los festivales, esta es una fecha que definitivamente debes marcar en tu calendario.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP