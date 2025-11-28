Cineteca FICG: Cartelera del 28 al 30 de noviembre

Para todos aquellos que adoran el cine, las historias diferentes o que buscan acercarse a relatos que no verán en ningún otro lugar, la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tiene preparada este fin de semana una lista completa de estrenos especiales, ideales para pasar un buen rato en compañía de amigos y familiares.Descubre nuevos mundos, actores increíbles y directores independientes en uno de los recintos culturales más icónicos de la ciudad de Guadalajara, donde se proyectan todo tipo de trabajos cinematográficos que seguramente te encantarán.Así que, si no has pensado qué hacer este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, no te preocupes, aquí te compartimos todas las funciones disponibles para que te lances a la Cineteca FICG.Acerca de un héroeCuando un obrero local llamado Dorem Clery muere en circunstancias misteriosas, nuestro narrador, Werner Herzog, viaja a la ciudad estadounidense de Getunkirchenburg para investigar su desconcertante muerte.La sombra del CatireUn veterano bandolero llamado “Catire” debe reencontrarse con los hijos que dejó años atrás. En ese proceso, todos descubren que, pese al dolor y las culpas, aún los une un lazo familiar.DespuésCarmen lucha por superar la muerte de su único hijo, Jorge, quien había sido su mejor amigo y apoyo tras la pérdida de su esposo, pero pronto descubre secretos que desconocía sobre él.Las locurasSeis mujeres atrapadas entre la autocensura y la presión social y familiar viven un encuentro inesperado durante un lluvioso día en la Ciudad de México.Mátate, amorGrace y Jackson se mudan a una vieja casa en Montana para perseguir sus sueños literarios. Con la llegada del bebé y la frecuente ausencia de Jackson, Grace empieza a perder el control, afectada por la presión del hogar.Yuku y la flor del HimalayaYuku busca la Flor del Himalaya, una planta de luz eterna en las cumbres más altas del mundo, emprendiendo un largo viaje para dársela a su abuela.FrankensteinVíctor Frankenstein crea una criatura en un experimento extremo, y su propia obra termina destruyéndolo a él y a su trágico ser.Wicked: Por SiempreElphaba, señalada como la “Bruja Malvada del Oeste”, lucha por la libertad en Oz, mientras Glinda enfrenta el peso de su poder. Ambas deberán unir fuerzas para cambiar el destino del reino.Las MutacionesTras una cirugía que le hace perder la lengua, Raúl ve trastocada su vida familiar. Elodia, la empleada, le regala un loro grosero que se convierte en su voz imaginaria, mientras ella lo cuida con métodos más milagrosos que médicos.Soy FrankeldaDecidida y valiente, Frankelda, escritora mexicana del siglo XIX, se sumerge en su mente para enfrentarse a los monstruos que han nacido de su pluma.Lázaro de nocheTres amigos de cuarenta años audicionan para una película y, durante el proceso, recuerdan su juventud y reinventan a su manera la historia de Aladino. Su amistad se complica por un triángulo amoroso que no saben enfrentar.SordaÁngela, una mujer sorda, espera un hijo con Héctor. La llegada del bebé provoca tensiones y la confronta con sus miedos sobre la maternidad y la comunicación.Jay KellyJay Kelly narra el intenso viaje por Europa de un célebre actor y su leal mánager. Durante el recorrido, ambos deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sus vínculos personales y el legado que dejarán atrás.Jujutsu Kaisen: EjecuciónEn Halloween, un velo cubre Shibuya y provoca caos, mientras una conspiración se cierne sobre Gojo. Yuji y otros hechiceros deben enfrentar el Incidente de Shibuya.TransitEn la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, Georg asume la identidad de un escritor fallecido para escapar del nazismo. Atrapado en Marsella, se enamora de Maria, una joven que busca a su esposo desaparecido.UndineUna mujer trabaja como historiadora especializada en el desarrollo urbano de Berlín. Cuando el hombre al que ama la traiciona, debe matarlo en una reimaginación del antiguo mito de Undine.Cuando Hitler robó el conejo rosaAnna tiene 9 años y vive en el Berlín de los años 30. Con el ascenso de Hitler, ella y su familia de origen judío se verán obligados a abandonar el país y trasladarse a Suiza.El callejón de los milagrosEn las calles de la agitada Ciudad de México, las historias de un grupo de personas se mezclan y entrecruzan.HollywoodgateUn retrato audaz y único del año en que el director convivió con los talibanes, justo cuando tomaron una base estadounidense repleta de armas abandonadas tras la retirada de 2021.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP