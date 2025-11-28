Cineteca FICG: Cartelera del 28 al 30 de noviembre

Para todos aquellos que adoran el cine, las historias diferentes o que buscan acercarse a relatos que no verán en ningún otro lugar, la Cineteca del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG) tiene preparada este fin de semana una lista completa de estrenos especiales, ideales para pasar un buen rato en compañía de amigos y familiares.

Descubre nuevos mundos, actores increíbles y directores independientes en uno de los recintos culturales más icónicos de la ciudad de Guadalajara, donde se proyectan todo tipo de trabajos cinematográficos que seguramente te encantarán.

Así que, si no has pensado qué hacer este viernes 28, sábado 29 y domingo 30 de noviembre, no te preocupes, aquí te compartimos todas las funciones disponibles para que te lances a la Cineteca FICG.

¿Qué ver en la Cineteca FICG este fin de semana?

Acerca de un héroe

Cuando un obrero local llamado Dorem Clery muere en circunstancias misteriosas , nuestro narrador, Werner Herzog, viaja a la ciudad estadounidense de Getunkirchenburg para investigar su desconcertante muerte.

Viernes 28 de noviembre: 9:20 pm

Sábado 29 de noviembre: 6:25 pm

Domingo 30 de noviembre: 3:15 pm

La sombra del Catire

Un veterano bandolero llamado “Catire” debe reencontrarse con los hijos que dejó años atrás. En ese proceso, todos descubren que, pese al dolor y las culpas, aún los une un lazo familiar.

Viernes 28 de noviembre: 4:00 pm

Sábado 29 de noviembre: 4:15 pm

Domingo 30 de noviembre: 4:00 pm

Después

Carmen lucha por superar la muerte de su único hijo , Jorge, quien había sido su mejor amigo y apoyo tras la pérdida de su esposo, pero pronto descubre secretos que desconocía sobre él.

Sábado 29 de noviembre: 8:55 pm

Las locuras

Seis mujeres atrapadas entre la autocensura y la presión social y familiar viven un encuentro inesperado durante un lluvioso día en la Ciudad de México.

Domingo 30 de noviembre: 8:40 pm

Mátate, amor

Grace y Jackson se mudan a una vieja casa en Montana para perseguir sus sueños literarios. Con la llegada del bebé y la frecuente ausencia de Jackson, Grace empieza a perder el control, afectada por la presión del hogar.

Viernes 28 de noviembre: 8:45 pm

Sábado 29 de noviembre: 6:15 pm

Domingo 30 de noviembre: 6:00 pm

Yuku y la flor del Himalaya

Yuku busca la Flor del Himalaya, una planta de luz eterna en las cumbres más altas del mundo, emprendiendo un largo viaje para dársela a su abuela.

Viernes 28 de noviembre: 3:30 pm

Sábado 29 de noviembre: 6:00 pm

Domingo 30 de noviembre: 3:30 pm

Frankenstein

Víctor Frankenstein crea una criatura en un experimento extremo , y su propia obra termina destruyéndolo a él y a su trágico ser.

Viernes 28 de noviembre: 3:15 pm, 5:10 pm, 8:20 pm

Sábado 29 de noviembre: 3:15 pm, 5:10 pm, 8:20 pm

Domingo 30 de noviembre: 3:00 pm, 5:20 pm, 8:20 pm

Wicked: Por Siempre

Elphaba, señalada como la “Bruja Malvada del Oeste” , lucha por la libertad en Oz, mientras Glinda enfrenta el peso de su poder. Ambas deberán unir fuerzas para cambiar el destino del reino.

Viernes 28 de noviembre: 6:25 pm

Sábado 29 de noviembre: 8:30 pm

Domingo 30 de noviembre: 8:30 pm

Las Mutaciones

Tras una cirugía que le hace perder la lengua , Raúl ve trastocada su vida familiar. Elodia, la empleada, le regala un loro grosero que se convierte en su voz imaginaria, mientras ella lo cuida con métodos más milagrosos que médicos.

Viernes 28 de noviembre: 6:00 pm

Soy Frankelda

Decidida y valiente, Frankelda, escritora mexicana del siglo XIX , se sumerge en su mente para enfrentarse a los monstruos que han nacido de su pluma.

Viernes 28 de noviembre: 5:15 pm

Sábado 29 de noviembre: 3:30 pm

Domingo 30 de noviembre: 5:15 pm

Lázaro de noche

Tres amigos de cuarenta años audicionan para una película y, durante el proceso, recuerdan su juventud y reinventan a su manera la historia de Aladino. Su amistad se complica por un triángulo amoroso que no saben enfrentar.

Viernes 28 de noviembre: 3:00 pm

Sábado 29 de noviembre: 3:45 pm

Domingo 30 de noviembre: 3:45 pm

Sorda

Ángela, una mujer sorda, espera un hijo con Héctor. La llegada del bebé provoca tensiones y la confronta con sus miedos sobre la maternidad y la comunicación.

Domingo 30 de noviembre: 5:40 pm

Jay Kelly

Jay Kelly narra el intenso viaje por Europa de un célebre actor y su leal mánager. Durante el recorrido, ambos deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones, sus vínculos personales y el legado que dejarán atrás.

Viernes 28 de noviembre: 7:50 pm

Sábado 29 de noviembre: 7:45 pm

Domingo 30 de noviembre: 7:50 pm

Jujutsu Kaisen: Ejecución

En Halloween, un velo cubre Shibuya y provoca caos , mientras una conspiración se cierne sobre Gojo. Yuji y otros hechiceros deben enfrentar el Incidente de Shibuya.

Viernes 28 de noviembre: 3:00 pm

Sábado 29 de noviembre: 3:00 pm

Domingo 30 de noviembre: 6:10 pm

Transit

En la Francia ocupada de la Segunda Guerra Mundial, Georg asume la identidad de un escritor fallecido para escapar del nazismo. Atrapado en Marsella, se enamora de Maria, una joven que busca a su esposo desaparecido.

Viernes 28 de noviembre: 8:00 pm (Función gratuita)

Undine

Una mujer trabaja como historiadora especializada en el desarrollo urbano de Berlín. Cuando el hombre al que ama la traiciona, debe matarlo en una reimaginación del antiguo mito de Undine.

Sábado 29 de noviembre: 8:00 pm (Función gratuita)

Cuando Hitler robó el conejo rosa

Anna tiene 9 años y vive en el Berlín de los años 30. Con el ascenso de Hitler, ella y su familia de origen judío se verán obligados a abandonar el país y trasladarse a Suiza.

Domingo 30 de noviembre: 8:00 pm (Función gratuita)

El callejón de los milagros

En las calles de la agitada Ciudad de México , las historias de un grupo de personas se mezclan y entrecruzan.

Viernes 28 de noviembre: 5:00 pm

Hollywoodgate

Un retrato audaz y único del año en que el director convivió con los talibanes , justo cuando tomaron una base estadounidense repleta de armas abandonadas tras la retirada de 2021.

Sábado 29 de noviembre: 5:40 pm

