"La hora de los valientes" ya está en Netflix, y esto debes saber antes de verla

Una nueva producción se ha sumado recientemente al catálogo de Netflix y rápidamente ha generado conversación. Se trata de “La hora de los valientes”, un thriller con tintes de comedia negra, acción y suspenso, protagonizado por Luis Gerardo Méndez y Memo Villegas, que presenta el encuentro entre dos figuras completamente opuestas: un policía y un psicoanalista, unidos por circunstancias inesperadas.

Aunque para muchos espectadores la propuesta puede parecer original, la película es en realidad una adaptación de “Tiempo de valientes”, un largometraje argentino estrenado hace dos décadas y considerado un referente dentro de su género. Esta nueva versión retoma la esencia de aquella historia y la traslada a un contexto distinto, manteniendo el núcleo narrativo que la hizo destacar.

El vínculo entre los protagonistas es uno de los ejes centrales del relato. En entrevista con The Hollywood Reporter, Luis Gerardo Méndez explicó que la cinta es “una historia de amor entre dos amigos inesperados, un bromance, que habla mucho también de la importancia de tomar terapia” . Esta relación es la que impulsa tanto el desarrollo emocional como los momentos de humor y tensión.

ESPECIAL/NETFLIX

El origen de “Tiempo de valientes”

La idea original de “Tiempo de valientes” surgió de la mente del director argentino Damián Szifron, quien partió de la imagen de un personaje atravesando una crisis personal y necesitado de ayuda. A partir de ahí, decidió darle un giro inesperado al plantear que quien ofreciera apoyo estuviera igual o incluso más afectado que la persona que lo requería.

Fue así como nacieron los dos protagonistas: un policía y un psicoanalista. “Cuando se me ocurrió eso, solté una carcajada y supe que había el germen de algo con humor”, recordó Szifron en una entrevista para el canal de YouTube de Jordi Motlló Borrella. A través de estos personajes, el director construyó una reflexión sobre la moral, la justicia y las dudas constantes entre lo correcto y lo incorrecto, con una crítica social que atraviesa toda la historia.

¿De qué trata la película "Tiempo de valientes?

En “Tiempo de valientes”, la trama se centra en Mariano, un psicoanalista que, tras verse involucrado en un accidente de tránsito, recibe como sanción la obligación de realizar trabajo comunitario brindando apoyo psicológico. Su vida se cruza entonces con la de Alfredo, un inspector de la Policía Federal que atraviesa una profunda crisis emocional tras descubrir la infidelidad de su esposa.

A Mariano se le asigna la tarea de atenderlo, pero las sesiones no se desarrollan en un consultorio convencional. Debido a las responsabilidades laborales de Alfredo, la terapia ocurre dentro de la patrulla policial, mientras este continúa con sus funciones.

“Casi sin darse cuenta, se irá sumergiendo en el universo policial hasta convertirse en una especie de ayudante extraoficial”, describe la sinopsis oficial publicada en Filmaffinity. Este planteamiento es el que dio forma a una historia que combina humor, crítica social y acción, y que hoy encuentra una nueva versión en la producción de Netflix.

