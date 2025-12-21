Las 10 películas más vistas de la semana en Prime Video

Prime Video continúa consolidándose como una de las plataformas favoritas del público gracias a su variada oferta de películas, que va desde éxitos taquilleros hasta producciones originales.

Esta semana, los usuarios han marcado tendencia al posicionar diversos títulos en el top 10 de lo más visto, reflejando el gusto actual por el suspenso, la acción y el drama familiar.

A continuación compartimos el listado de las películas más vistas en Prime Video durante esta semana, con una breve descripción de cada una.

El Grinch

En las afueras de Whoville vive el Grinch, decidido a tomar revancha arruinando la Navidad de todos los habitantes de la ciudad.

Código Traje Rojo

Se presenta como una comedia de acción y aventuras para todo tipo de público, que viaja por el mundo y propone un universo completamente nuevo por descubrir dentro del género de historias festivas.

Vaya Navidad

Claire Clauster es el pegamento que une a su caótica y adorable familia en Navidad, pero este año, planea una salida especial para todos, y ellos cometen un gran error y la dejan sola en casa. Claire se siente harta y poco valorada, así que emprende su propia aventura improvisada. Mientras su familia lucha por encontrarla, Claire descubre la magia inesperada de una Navidad fuera de serie.

Ángeles Inesperados

Una peluquera en apuros encuentra un propósito en la vida cuando conoce a un padre viudo y a sus dos hijas. Con su hija menor gravemente enferma a la espera de un trasplante de hígado, la abnegada mujer reúne a toda una comunidad para ayudarla.

Dímelo Bajito

Kamila cree tener todo bajo control: estudios, vida social, su imagen. Todo menos el regreso inesperado, después de 7 años, de sus vecinos, los enigmáticos hermanos Di Bianco. Thiago le robó su primer beso y Taylor fue su mejor amigo, pero ahora su vuelta sacudirá su mundo. ¿Podrán superar el pasado o todo estallará otra vez?

Five Nights at Freddy's

La película sigue a un guardia de seguridad cuando comienza a trabajar en Freddy Fazbear's Pizza. Mientras pasa su primera noche en el trabajo, se da cuenta de que el turno de noche en Freddy's no será tan fácil de superar.

Armados

Cuando un trabajo sale mal, Ray deberá huir con su familia antes de que su doble vida como secuaz de la mafia destruya todo lo que ama.

Jurassic World: Mundo Jurásico

Una nueva especie de dinosaurio, creada por los científicos de forma artificial, más inteligente y peligrosa que las especies conocidas, ataca a los turistas que visitan el parque temático Jurassic World, situado en una isla frente a Costa Rica.

The Killer

Una misteriosa e infame asesina, conocida y temida en el submundo parisino como la Reina de los Muertos, durante una misión de su misterioso mentor y supervisor se niega a matar a una joven ciega en un club nocturno de París, la decisión desintegrará las alianzas de Zee, atraerá la atención de un astuto investigador policial y la sumergirá en una siniestra conspiración criminal que la llevará a un enfrentamiento con su propio pasado.

12 Horas para el Fin del Mundo

Un padre que trabaja en una estación espacial debe salvar a su hija de 15 años tras una catastrófica lluvia de meteoritos que azota la Tierra. Utilizando solo teléfonos satelitales y cámaras, se embarca en una emocionante odisea para rescatarla.

YC