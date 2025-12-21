Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 22 al 26 de diciembre

Aries

Aries atraviesa una semana de cierre de ciclos y profunda reflexión, marcada por la carta del Mundo, que invita a ordenar la vida personal, familiar y administrativa antes de finalizar el año. El miércoles 24 de diciembre será su día clave, ideal para la reconciliación, el perdón y la introspección. Se recomienda armonizar el hogar, poner en orden documentos importantes como pasaporte, pagos y seguros, así como dedicar tiempo a la familia sin revivir conflictos del pasado.

En el plano emocional, Aries tendrá suerte en el amor, especialmente quienes se encuentren solteros, ya que pueden llegar nuevas personas con intenciones genuinas. La compatibilidad será mayor con Leo, Sagitario y Capricornio. En pareja, el diálogo será fundamental para fortalecer la relación. El 2026 se perfila como un año de liderazgo, éxito laboral y crecimiento en negocios, siempre que se sane tanto el corazón como la razón.

En cuanto a la salud, es indispensable cuidar el estómago, evitar excesos de alcohol y no guardar corajes. Los regalos ideales para Aries serán perfumes, bolsas, carteras o artículos de viaje. Sus números de la suerte son 12, 34 y 47, y los colores recomendados, verde y blanco, para atraer equilibrio, paz y prosperidad.

Tauro

Tauro vivirá una semana intensa de trabajo, cierre de proyectos y preparación para vacaciones, bajo la influencia de la carta de la Fuerza. El jueves 25 de diciembre será su mejor día, con oportunidades de descanso y recompensas materiales. Es momento de organizar papelería, adelantar pendientes y cuidar el manejo del dinero, evitando gastos excesivos en regalos ajenos y priorizando el bienestar personal.

En el ámbito amoroso, Tauro recibirá atenciones y obsequios de un amor nuevo, especialmente de signos como Virgo, Capricornio o Acuario. Quienes ya estén en pareja mantendrán estabilidad y planes de viaje. Será una semana socialmente activa, con posadas y reuniones, por lo que se recomienda prudencia al conducir y evitar discusiones innecesarias.

La salud será un punto clave: se deben moderar los excesos en comida y bebida, cuidando el estómago, el colesterol y la presión. Los regalos ideales incluyen relojes, perfumes, joyería discreta o boletos de viaje. Los números de la suerte son 05, 54 y 63, y los colores azul y blanco atraerán calma y abundancia.

Géminis

Géminis inicia la semana con la energía del Emperador, que refuerza su liderazgo natural y capacidad para generar ingresos. Será una etapa de regalos inesperados, abundancia económica y oportunidades laborales, incluso con propuestas de negocio familiar. El martes será su día más favorable, ideal para tomar decisiones importantes y organizar compromisos.

En el amor, podrían reaparecer personas del pasado, pero las cartas aconsejan no retomar relaciones conflictivas. Lo mejor será abrirse a nuevas conexiones, especialmente con Sagitario, Acuario o Libra. Géminis es un pilar dentro de la familia y deberá mantener una actitud positiva, soltando rencores y cuidando el descanso mental.

La salud requiere atención en garganta y vías respiratorias, por lo que se aconseja consumir cítricos y evitar cambios bruscos de temperatura. Los regalos ideales para Géminis son artículos electrónicos, celulares, computadoras o relojes inteligentes. Sus números mágicos son 06, 13 y 17, y los colores rosa mexicano y amarillo estimularán la creatividad y la buena fortuna.

Cáncer

Cáncer recibe la influencia de la carta del Loco, símbolo de suerte inesperada, especialmente en juegos de azar y premios económicos. Será una semana muy activa en lo familiar, ya que asumirá el rol de organizador de las celebraciones navideñas. El viernes 26 será su mejor día, ideal para cerrar pendientes y dedicar tiempo al hogar.

Emocionalmente, Cáncer puede sentirse nostálgico al recordar a seres queridos que ya no están, por lo que se recomienda honrarlos con una oración y enfocarse en los recuerdos positivos. En el amor, se vislumbran propuestas serias y movimientos importantes; los solteros atraerán a Tauro, Piscis y Escorpión, signos que brindan estabilidad.

La salud requiere cuidado en espalda baja, riñones y cintura, por lo que es fundamental hidratarse bien y evitar esfuerzos físicos excesivos. Los regalos ideales para Cáncer son ropa, zapatos y artículos personales. Sus números de la suerte son 01, 15 y 24, y los colores rojo y amarillo fortalecerán la energía vital.

Leo

Leo brilla con la carta del Sol, anunciando una semana de éxito, reconocimiento y oportunidades. El jueves 25 será su día más poderoso, con múltiples opciones de suerte en juegos de azar. Aunque seguirá trabajando algunos días, también disfrutará de reuniones sociales y celebraciones con amigos y familia.

En el amor, Leo puede experimentar emociones intensas, nostalgia o recuerdos del pasado, por lo que se aconseja descansar, evitar excesos y mantener la armonía familiar. Quienes estén en pareja podrían recibir noticias de embarazo, mientras que los solteros atraerán a Aries, Acuario y Sagitario. El 2026 se perfila como un año de estabilidad económica y viajes.

La salud requiere atención en el sistema nervioso y el descanso. Los regalos ideales para Leo son joyas, relojes y artículos llamativos que reflejen su personalidad. Sus números mágicos son 07, 20 y 66, y los colores rojo y azul potenciarán su fuerza y carisma.

Virgo

Virgo recibe la guía del Ermitaño, una carta que simboliza claridad, soluciones y sabiduría interior. Será una semana de trabajo intenso, auditorías y cierre de asuntos importantes, aunque también contará con algunos días de descanso. El martes será su día clave, ideal para tomar decisiones y organizar celebraciones.

En el plano emocional, Virgo disfrutará de reuniones familiares y será un excelente anfitrión, aunque deberá evitar el perfeccionismo extremo. En el amor, los solteros atraerán a Aries, Tauro y Capricornio, mientras que quienes estén en pareja recibirán estabilidad y sorpresas agradables.

La salud requiere atención en garganta, pulmones y dentadura. Los regalos ideales para Virgo son dispositivos tecnológicos, relojes o herramientas prácticas. Sus números de la suerte son 08, 11 y 65, y los colores blanco y verde ayudarán a mantener equilibrio y prosperidad.

Libra

Libra vive una de las semanas más afortunadas del zodiaco, con la carta del As de Oros anunciando abundancia, estabilidad y premios económicos. El 24 de diciembre será su día cabalístico, ideal para recibir buenas noticias y regalos inesperados. Aunque no organizará la cena principal, se recomienda armonizar el hogar.

En el amor, se perfilan propuestas serias, embarazos o nuevas relaciones con Cáncer, Géminis y Acuario. Libra deberá mantener el equilibrio emocional y aprovechar este periodo para planear su desarrollo profesional rumbo al 2026, apostando por el aprendizaje continuo.

La salud requiere cuidado en espalda baja y caderas. Los regalos ideales incluyen perfumes, cremas y calzado. Sus números mágicos son 18, 22 y 27, y los colores amarillo y naranja atraerán alegría y bienestar.

Escorpión

Escorpión se encuentra bajo la influencia de la carta del Juicio, que anuncia resoluciones importantes y una semana de sanación emocional. Será un periodo ideal para pagar deudas, ordenar la economía y evitar conflictos familiares. El jueves será su mejor día para tomar decisiones clave.

En el amor, el 2026 se vislumbra como un año de estabilidad, matrimonio o compromisos serios. Sin embargo, se recomienda no retomar relaciones del pasado, aunque puedan llegar con regalos. Los solteros atraerán a Piscis, Cáncer y Leo con intenciones sinceras.

La salud requiere especial atención al estómago, gastritis y hábitos nocivos. Los regalos ideales son tecnología, ropa o artículos para el hogar. Sus números de la suerte son 03, 06 y 09, y los colores rojo y amarillo fortalecerán su energía.

Sagitario

Sagitario recibe la energía de la Rueda de la Fortuna, marcando una semana de suerte, fiestas y oportunidades económicas. Será el alma de las celebraciones y el organizador principal en su hogar. El lunes será su mejor día, ideal para cerrar proyectos y planear viajes.

En el amor, habrá estabilidad para quienes estén en pareja y nuevas conexiones sinceras para los solteros, especialmente con Piscis, Aries y Leo. Se aconseja discreción con planes futuros y evitar prestar dinero o gastar en exceso.

La salud requiere cuidado en el sistema digestivo. Los regalos ideales incluyen viajes, joyas o mascotas. Sus números mágicos son 19, 20 y 29, y los colores blanco y verde atraerán prosperidad y equilibrio.

Capricornio

Capricornio celebra doblemente, ya que su cumpleaños coincide con la temporada navideña. La carta del dinero anuncia premios, ingresos rápidos y oportunidades financieras. El jueves 25 será su día más afortunado, con reconocimientos y celebraciones familiares.

En el amor, se avecinan sorpresas positivas y relaciones estables con Tauro, Virgo y Libra. Se recomienda discreción con los planes personales y evitar personas tóxicas del pasado. El 2026 será un año de crecimiento sostenido y cambios importantes.

La salud requiere atención en riñones, piel y sistema urinario. Los regalos ideales son joyería fina, perfumes de marca o accesorios de lujo. Sus números de la suerte son 06, 30 y 37, y los colores azul y blanco atraerán estabilidad.

Acuario

Acuario avanza con la energía del Carruaje, símbolo de progreso, determinación y liderazgo. Vivirá días tranquilos y reflexivos, ideales para planear el 2026, año que será especialmente favorable para este signo. El miércoles 24 será su mejor día, con doble suerte económica.

En el amor, habrá estabilidad en pareja y conexiones equilibradas con Libra, Leo y Géminis. Se recomienda evitar chismes, no opinar sobre la vida ajena y mantener la armonía familiar durante las celebraciones.

La salud requiere cuidado en garganta y pulmones. Los regalos ideales son artículos electrónicos, deportivos o tecnológicos. Sus números mágicos son 17, 25 y 56, y los colores verde y azul fortalecerán su energía mental.

Piscis

Piscis recibe la carta del Mago, símbolo de manifestación, fe y milagros. Será una semana intensa, con múltiples compromisos familiares y celebraciones, pero también llena de sorpresas económicas y regalos inesperados. El 25 de diciembre será su día más poderoso.

En el amor, se anuncian relaciones estables, embarazos o propuestas serias. Los solteros atraerán a Escorpión, Cáncer y Géminis. Piscis deberá evitar contar de más sus planes y enfocarse en su bienestar emocional.

La salud requiere atención en piernas, huesos y circulación. Los regalos ideales incluyen ropa, calzado y celulares. Sus números de la suerte son 07, 10 y 42, y los colores rojo y blanco atraerán armonía, amor y prosperidad.

Con información de Mhoni Vidente.

SV