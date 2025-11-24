J Balvin volverá a los escenarios mexicanos en 2026; estas son las ciudades que visitará

El colombiano J Balvin confirmó este lunes que regresará a México en 2026 con una nueva gira que comenzará en Ciudad de México y continuará por Guadalajara, en el occidente del país, así como por Monterrey, en el norte.

El anuncio se dio pocos días después de su destacada presentación en el Flow Fest, donde el reguetonero cautivó al público capitalino. De acuerdo con un comunicado de Ocesa, esa “cargada y vibrante actuación” impulsó al artista a proyectar una serie de presentaciones en las principales arenas del país.

La promotora señaló que J Balvin aprovechará la energía generada en el festival para llevar su espectáculo a distintos escenarios mexicanos el próximo año.

¿Cuáles son las fechas de los conciertos?

El colombiano iniciará su recorrido en México en el Palacio de los Deportes de la capital, el 14 de mayo.

El 17 de mayo se presentará en la Arena VFG de Guadalajara y cerrará su gira en la Arena Monterrey (Nuevo León).

J Balvin es un cantante y productor musical colombiano que mezcla ritmos urbanos como el reguetón, el hip hop y el trap con influencias del pop y sonidos latinos contemporáneos.

Su último disco 'Mixteip', lanzado en julio pasado, obtuvo una nominación a los Grammy 2026, en la categoría 'Best Música Urbana Álbum'.

El álbum incluye diez canciones con el que el artista regresa a sus raíces de reguetón, mientras expande los límites del género con nuevas fusiones y colaboraciones internacionales.

El tema principal, 'Zun Zun', junto al estadounidense Justin Quiles y el puertorriqueño Lenny Tavárez, evoca la esencia del reguetón noventero, desde el videoclip grabado con una cámara de 1993 y ambientado en una fiesta casera.

El disco también incluye colaboraciones destacadas como 'Misterio', una fusión entre reguetón y salsa en la que participa la leyenda Gilberto Santa Rosa, y 'Uuu', en la que Balvin une fuerzas con el británico Stormzy en un ritmo que recuerda al hip hop del 2010.

"J Balvin llega a estas fechas en un momento creativo determinante(...) Estas próximas presentaciones mostrarán toda la fuerza de su arte y presencia en el escenario", concluyó Ocesa.

YC