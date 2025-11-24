¿Natanael Cano recibirá una sanción tras cantar corrido en Flow Fest?

Natanael Cano, considerado el pionero de los corridos tumbados, ya ha recibido varias sanciones a lo largo de su carrera, una de ellas siendo en 2024, cuando en el estado de Chihuahua, se presentó en un concierto y fue penalizado con una multa que osciló en alrededor de un millón de pesos.

Esa sanción fue impuesta por el Gobierno municipal tras su concierto, debido a que interpretó canciones que hacían apología del delito, promovían la violencia y la misoginia, además de por la presencia de menores de edad en áreas destinadas para adultos.

El cantante estuvo este fin semana en el Flow Fest 2025, en donde sus seguidores le pedían que interpretará la canción de “Cuerno Azulado” (uno de sus tantos temas que hacen apología del delito), luego de mucha insistencia accedió, y no se mostró preocupado ni con temor a las posibles consecuencias que pudiera tener por parte de los gobiernos locales.

"Porque aquí nos vale verga la vida y arriba los corridos mi compa", dijo luego de cantar el tema junto a Gabito Ballesteros en el Autódromo Hermanos Rodríguez, para después ser ovacionado por el público.

¿Natanael puede ser multado por cantar "Cuerno Azulado" en el Flow Fest 2025?

Natanael Cano no puede ser multado con dinero por cantar "Cuerno Azulado" en el Flow Fest 2025, pues en la Ciudad de México no existe una prohibición como tal a este tipo de canciones, a diferencia del estado de Chihuahua en donde desde 2023 sí está prohibido. Sin embargo, sí podría enfrentar otro tipo de consecuencias.

De acuerdo con el Artículo 208 del Código Penal Federal, que aplica en toda la República, quienes hagan apología del delito pueden ser sancionados con 10 a 180 días de trabajo comunitario. Así lo explica la abogada Valeria Hernández: "Con relación a la actuación del artista Natanael Cano podría analizarse bajo el artículo 208 del código penal federal, el cual establece que sanciones para quien provoque públicamente la comisión de delitos".

¿Qué los corridos están prohibidos en México? pues a Natanael Cano le vale madre y se pone a cantar Cuerno Azulado.



Simplemente el GOAT, que se vayan alv el gobierno y sus multas pic.twitter.com/sx5cBAocHB— Don Nata // PQLD �� (@DonNatanaelCan0) November 24, 2025

Este artículo es aplicable en todo el territorio mexicano por su carácter federal, por lo que puede acarrear consecuencias aun si un estado no cuenta con una ley propia en contra de estos actos.

"Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecuta; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido", señala la legislación.

Esta ley no se ha aplicado en contra de Cano en presentaciones anteriores en la CDMX.

KR