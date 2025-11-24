Lunes, 24 de Noviembre 2025

Conoce los estrenos de HBO Max del 24 al 30 de noviembre

Esta semana HBO Max tiene el plan ideal para todos los gustos

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Solo elige tu estado de ánimo y deja que la programación de esta semana en el streaming se encargue del resto. CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica

HBO Max se prepara para terminar este mes con lo mejor del entretenimiento, pues del 24 al 30 de noviembre llegan dos cintas directo de la pantalla grande para atraparte con sus emocionantes historias y un largometraje animado para ver en familia.

Este último se trata del “Gigante de Hierro” que llega al streaming el próximo 29 de noviembre la cual ha logrado convertirse en una película entrañable con el paso del tiempo, incluso si en su debut no arrasó en taquilla.

Hogarth Hughes, un niño curioso descubre a un enorme robot proveniente del espacio exterior, a pesar de su imponente aspecto, la criatura forja un lazo profundo con él, aprendiendo a través de su amistad el valor de la paz, la empatía y el sacrificio. 

Mientras que en la sección de el cine a Max llega este 28 de noviembre “Haz que regrese” la segunda cinta de Danny y Michael Phillipou, sigue a Andy y Piper, dos hermanos que quedan bajo el cuidado de Laura, tras la muerte de su padre. En su casa también vive Ollie, un niño casi inmóvil, con una mancha bajo el ojo y un silencio inquietante.

Lo que debía ser una estadía temporal pronto se convierte en una pesadilla: Laura muestra una extraña fijación por Piper, aísla a Andy y crea situaciones que lo hacen dudar de su propia cordura. Mientras tanto, Ollie se vuelve cada vez más agresivo, hasta que sale a la luz la verdad: el niño es parte del oscuro plan de Laura para devolver a la vida a su hija fallecida… y Piper es la pieza clave.

Estrenos de la semana de HBO Max

  • 28 de noviembre: Drop: Amenaza Anónima.
  • 28 de noviembre: Haz que regrese. 
  • 29 de noviembre: El Gigante de Hierro.

Nuevos episodios en HBO Max

  • Cuquín.
  • IT: Bienvenidos a Derry.
  • VGLY.
  • Bahar.
  • Los Jóvenes Titanes en Acción.
  • Mentes extraordinarias.
  • Georgie y Mandy- Su primer matrimonio.
  • La silla. 
CORTESÍA/ HBO Max Latinoamérica  
