Stranger Things 5: Fecha y horario del estreno del episodio final

La exitosa serie original de Netflix, Stranger Things, estrenada en 2016, se encuentra en la recta final de su historia con la llegada del último episodio de la quinta temporada , uno de los lanzamientos más esperados por los seguidores de la producción.

Después de una larga espera, la serie regresó el pasado 26 de noviembre para encaminar el desenlace de la trama de ciencia ficción centrada en el Upside Down y los acontecimientos que marcaron a los habitantes de Hawkins.

Con el estreno, el 25 de diciembre, de tres nuevos capítulos que integran el Volumen 2 de la quinta temporada, la expectativa creció entre los fans de todo el mundo , quienes ahora aguardan el episodio final que dará cierre definitivo a la historia y resolverá las incógnitas pendientes.

¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

El episodio final de Stranger Things 5 -y de la serie en general-, se estrenará en la plataforma el próximo miércoles 31 de diciembre , y quedará perfecto para recibir al Año Nuevo, pues estará disponible en Netflix a partir de las 7:00 PM (horario del centro de México).

En días pasados, Ross Duffer, uno de los cocreadores de la serie, reveló a través de su cuenta oficial de Instagram detalles sobre los últimos cuatro capítulos de la temporada.

Este octavo episodio estará titulado "The Rightside Up" y tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos.

Esta revelación ha provocado que por medio de redes sociales muchos usuarios expresen su inconformidad con la duración del último capítulo de la serie , diciendo que "esperaban más" por ser el gran final, sin embargo, los creadores han explicado en múltiples entrevistas que esta producción representó todo un reto, que la duración de los capítulos no es un reflejo de la calidad narrativa y que esta entrega resuelve todas las preguntas que se plantearon a lo largo de las cuatro temporadas anteriores.

