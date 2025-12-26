Viernes, 26 de Diciembre 2025

Mizada Mohamed: Signos que tendrán suerte el fin de semana del 26 al 28 de diciembre

Con planetas clave haciendo aspectos favorables, algunos signos recibirán un impulso extra que se traducirá en oportunidades mágicas

Por: El Informador

De acuerdo con las predicciones de Mizada Mohamed, el fin de semana del 26 al 28 de diciembre llega envuelto en una poderosa corriente astral que promete mover energías, abrir caminos y acelerar procesos que habían permanecido estancados. ESPECIAL

De acuerdo con las predicciones de Mizada Mohamed, el fin de semana del 26 al 28 de diciembre llega envuelto en una poderosa corriente astral que promete mover energías, abrir caminos y acelerar procesos que habían permanecido estancados.

Con planetas clave haciendo aspectos favorables, algunos signos recibirán un impulso extra que se traducirá en oportunidades laborales, encuentros afortunados, claridad emocional y decisiones que cambian el rumbo.

Si bien todos los signos sentirán cierto alivio o avance, estos son los que vivirán la mayor racha de suerte, ya sea por la influencia directa de Júpiter, la alineación del Sol con otros planetas o por la activación de áreas específicas de su vida.

A continuación, te mostramos el ranking de los más afortunados del fin de semana:

Aries

Es el signo con mayor impulso y buena fortuna. La Luna Creciente en tu signo activa logros, inicios y sueños que comienzan a concretarse. Ideal para tomar decisiones, iniciar proyectos y pedir lo que deseas.

Sagitario

La suerte está de tu lado en temas de éxito, abundancia y avances personales. Buen momento para retomar planes pendientes y confiar en tus ideas. El universo te respalda si actúas con seguridad.

Capricornio

Con el Sol, Venus y Marte en tu signo, tienes protección, magnetismo y claridad. Es un fin de semana excelente para recibir señales, tomar decisiones importantes y avanzar en temas profesionales.

Piscis

La Luna Nueva en tu signo te da renovación, intuición y noticias positivas, especialmente en el ámbito familiar y emocional. Lo que visualices ahora tiene altas probabilidades de cumplirse.

