Muere Pat Finn ex actor de "The Middle" y "Friends"

Este miércoles 24 de diciembre, Pat Finn, actor de “The Middle” y “Friends”, murió el a los 60 años tras una batalla contra el cáncer. De acuerdo a TMZ el actor falleció rodeado de su familia en su casa de Los Ángeles.

Famosos lamentan el fallecimiento de Pat Finn

Tras darse a conocer el fallecimiento del actor el comediante, Jeff Dye compartió un emotivo mensaje en X: “No me gusta ser el tipo que publica fotos con celebridades que fallecen. Pero este hombre no era solo una celebridad para mí, era un amigo”, dijo Dye.

Asimismo, el comediante se refirió a Pat como uno de los mejores actores que ha conocido, con un gran sentido del humor.

Como dato curioso, Finn comenzó en el mundo de la comedia junto con Chris Farley. Ambos jugaron en el mismo equipo de rugby en la Universidad Marquette en 1987 y mantuvieron una gran amistad. Tras el paso de los años, su amistad escaló a ser compañeros de piso en Chicago mientras actuaban con la legendaria compañía de comedia “Second City”. Farley murió por una sobredosis de drogas en 1997, a la edad de 33 años.

¿En dónde actuó Pat Finn?

Pat Finn es conocido por su papel de Bill Norwood en The Middle, que interpretó de 2011 a 2018. Después apareció en Seinfeld, “That '70s Show” y"Friends". En la pantalla grande, Finn obtuvo papeles en “Dude”, “Where´s My Car?”, “Love You”, “Beth Cooper” e “It´s Complicated”.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS