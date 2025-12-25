La temporada decembrina de 2025 invita a hacer una pausa, reunirse en casa y dejar que el cine navideño acompañe los momentos de descanso. Más allá de los clásicos que siempre regresan a la pantalla, existen películas de gran calidad que son ideales para disfrutar en estas fechas. Acá te las presentamos.

Películas que la IA recomienda mirar en Navidad

Entre las opciones imperdibles se encuentra “It’s a Wonderful Life” (1946), una obra atemporal que recuerda el valor de la solidaridad y el impacto que cada persona tiene en la vida de los demás.

Para quienes buscan una historia más moderna, "Klaus" (2019) destaca por su animación cuidada y su mensaje sobre la generosidad y la amistad, convirtiéndose en un referente reciente del cine navideño de calidad.

Si se prefiere una mezcla de comedia y corazón, “Love Actually” (2003) ofrece múltiples historias entrelazadas que exploran el amor en sus distintas formas, todo enmarcado en la víspera de Navidad.

En un tono distinto, pero igual de memorable, “The Holdovers” (2023) se ha ganado un lugar especial por su narrativa íntima y nostálgica, perfecta para quienes disfrutan de películas más reflexivas durante las fiestas.

Para el público familiar, "Paddington" (2014) y su secuela son excelentes elecciones: cálidas, ingeniosas y con un espíritu navideño sutil que enfatiza la importancia del hogar y la convivencia.

Finalmente, para quienes desean algo clásico, “A Christmas Carol” o en español, “Los Fantasmas de Scrooge”, son la opción más tierna y entrañable, pues su historia nos recuerda el bonito poder de redimirse tras haberla cajeteado.

Estos peliculones te acompañarán en la atmósfera pre-navideña, haciendo de estas noches decembrinas, en los últimos respiros de 2025, una experiencia más alegre.

