El recalentado de Navidad es un momento especial en la que las familias y amigos se vuelven a reunir para compartir experiencias tras las celebraciones de Nochebuena, y además, un buen pretexto para seguir con la degustación de la comida que sobrevivió a la noche anterior.

Como cada 25 de diciembre, usuarios de las diferentes redes sociales han publicado los mejores memes para hablar de esta singular tradición favorita para muchos en estas fechas decembrinas.

También hay quien, aunque no toca el tema del recalentado, comparte las imágenes más creativas y divertidas solo por celebrar.

Los mejores memes del recalentado y la Navidad

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

ESPECIAL / INTERNET

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee también: Cuáles son beneficios para la salud del ponche de frutas de Navidad

OF

