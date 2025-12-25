Jueves, 25 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

¡Feliz día del recalentado! Con memes, en redes celebran la Navidad

El recalentado es un momento especial para reunirse con los seres queridos y seguir con la comida que sobrevivió a la Nochebuena

Por: Oralia López

Como cada 25 de diciembre, usuarios de las diferentes redes sociales han publicado los mejores memes para hablar de esta singular tradición favorita para muchos en estas fechas decembrinas. ESPECIAL / INTERNET

El recalentado de Navidad es un momento especial en la que las familias y amigos se vuelven a reunir para compartir experiencias tras las celebraciones de Nochebuena, y además, un buen pretexto para seguir con la degustación de la comida que sobrevivió a la noche anterior.

Como cada 25 de diciembre, usuarios de las diferentes redes sociales han publicado los mejores memes para hablar de esta singular tradición favorita para muchos en estas fechas decembrinas.

También hay quien, aunque no toca el tema del recalentado, comparte las imágenes más creativas y divertidas solo por celebrar.

Los mejores memes del recalentado y la Navidad

