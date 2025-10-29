Si te gustan los dramas musicales la película Springsteen: Música de ninguna parte es la opción para ver en la pantalla grande.

Springsteen: Música de ninguna parte. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS-DISNEY.

El largometraje es la crónica de la realización del álbum "Nebraska" de Bruce Springsteen en 1982, cuando era un joven músico en la cima del estrellado mundial y luchaba por conciliar la presión del éxito con los fantasmas de su pasado.

Grabado con una grabadora de cuatro pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un hito en la vida del músico y se le considera una de sus obras más perdurables: Un disco acústico crudo y atormentado, habitado por almas perdidas que buscan una razón para creer.

La cinta es protagonizada por Jeremy Allen White, ganador del Emmy y el Golden Globe por la serie El Oso, quien canta y toca la armónica él mismo.

Springsteen: Música de ninguna parte

(Springsteen: Deliver me from nowhere)

De Scott Cooper.

Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Odessa Young.

Estados Unidos, 2025.

XM