La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “Springsteen: Música de ninguna parte”

Aquellos aficionados al drama musical la película Springsteen: Música de ninguna parte ya se encuentra en la cartelera de cine tapatía

Por: Xochitl Martínez

"Springsteen: Música de ninguna parte" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS-DISNEY.

Si te gustan los dramas musicales la película Springsteen: Música de ninguna parte es la opción para ver en la pantalla grande.

Springsteen: Música de ninguna parte. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS-DISNEY.

El largometraje es la crónica de la realización del álbum "Nebraska" de Bruce Springsteen en 1982, cuando era un joven músico en la cima del estrellado mundial y luchaba por conciliar la presión del éxito con los fantasmas de su pasado.

Springsteen: Música de ninguna parte. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS-DISNEY.

Grabado con una grabadora de cuatro pistas en la habitación de Springsteen en Nueva Jersey, el álbum marcó un hito en la vida del músico y se le considera una de sus obras más perdurables: Un disco acústico crudo y atormentado, habitado por almas perdidas que buscan una razón para creer.

La cinta es protagonizada por Jeremy Allen White, ganador del Emmy y el Golden Globe por la serie El Oso, quien canta y toca la armónica él mismo.

Springsteen: Música de ninguna parte

(Springsteen: Deliver me from nowhere)

De Scott Cooper.

Con Jeremy Allen White, Jeremy Strong, Paul Walter Hauser, Stephen Graham, Odessa Young.

Estados Unidos, 2025.

