El padre del año es una película de drama con tintes de comedia protagonizada por Michael Keaton y Mila Kunis, la cual es perfecta para ver en tu sala de cine favorita.

El padre del año. ESPECIAL/ DIAMOND FILMS.

La vida de Andy Goodrich da un giro inesperado cuando su esposa y madre de sus gemelos de nueve años ingresa a un programa de rehabilitación de 90 días, dejándolo a cargo de sus pequeños.

Sumergido en el mundo de la paternidad moderna, Goodrich se apoyará en Grace, su hija mayor, fruto de su primer matrimonio, mientras se convierte en el padre que Grace nunca tuvo.

El padre del año

(Goodrich)

De Hallie Meyers.

Con Michael Keaton, Mila Kunis, Andy MacDowell, Michael Urie, Carmen Ejogo.

Estados Unidos, 2025.

XM