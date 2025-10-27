Lunes, 27 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “El padre del año”

Los aficionados a las historias de drama familiar la película El padre del año es una buena opción para ver en la pantalla grande

Por: Xochitl Martínez

"El padre del año" ya está en la cartelera de cine tapatía. ESPECIAL/ DIAMOND FILMS.

El padre del año es una película de drama con tintes de comedia protagonizada por Michael Keaton y Mila Kunis, la cual es perfecta para ver en tu sala de cine favorita.

El padre del año. ESPECIAL/ DIAMOND FILMS.

La vida de Andy Goodrich da un giro inesperado cuando su esposa y madre de sus gemelos de nueve años ingresa a un programa de rehabilitación de 90 días, dejándolo a cargo de sus pequeños.

El padre del año. ESPECIAL/ DIAMOND FILMS.

Sumergido en el mundo de la paternidad moderna, Goodrich se apoyará en Grace, su hija mayor, fruto de su primer matrimonio, mientras se convierte en el padre que Grace nunca tuvo.

La recomendación de hoy en la cartelera de cine es “¡Hola, Frida!”

El padre del año

(Goodrich)

De Hallie Meyers.

Con Michael Keaton, Mila Kunis, Andy MacDowell, Michael Urie, Carmen Ejogo.

Estados Unidos, 2025.

XM

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones