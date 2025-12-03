Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical paso a paso

Con la llegada de la temporada navideña, como cada año, Spotify lanzó para sus usuarios el esperado Wrapped, una función de la plataforma que recopila la música más escuchada por cada suscriptor durante el año y la presenta en un resumen personalizado.

Esta herramienta incluye estadísticas sobre la actividad de los usuarios, como los artistas, canciones y géneros más reproducidos, además del total de minutos dedicados a escuchar música y pódcasts en la plataforma.

El Wrapped también crea listas de reproducción personalizadas para recordar cómo sonó la vida de los usuarios durante los últimos meses. Esta campaña genera emoción entre el público, ya que ofrece una experiencia interactiva ideal para compartir en redes sociales.

Además de destacar los gustos de los usuarios, Spotify Wrapped ayuda a medir el impacto cultural de los artistas durante el periodo, definiendo a su vez nuevos hábitos de consumo.

¿Cómo ver el Spotify Wrapped 2025?

Acceder a tu resumen anual es muy sencillo. Solo debes entrar a la aplicación de Spotify y deslizar hacia abajo; ahí aparecerá el banner indicando que tu Wrapped ya está listo.

Otra opción es buscarlo directamente desde la barra de búsqueda o ingresar a la página web oficial de Spotify Wrapped. Es importante asegurarse de que la aplicación esté actualizada para poder consultarlo.

¿Qué incluye el Spotify Wrapped 2025?

Cada año, Spotify incorpora novedades al Wrapped con el objetivo de ofrecer una experiencia más completa e interactiva.

El Spotify Wrapped incluye datos como:

Los géneros musicales más escuchados

Top Quiz de canciones, un juego para adivinar cuál fue tu canción más reproducida del año

Top de canciones más escuchadas

“Edad sonora”, basada en tu música más reproducida

Top de álbumes más escuchados

Saludos personalizados de tus artistas más reproducidos

Asignación a uno de los seis clubes, según tu estilo musical predominante

Una vez que revises tus estadísticas, podrás compartirlas en redes sociales como Instagram, Facebook y WhatsApp, además de guardar tus playlists personalizadas.

