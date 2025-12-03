Una de las aplicaciones de música más conocidas del mundo, Spotify, dio inicio a su temporada de resúmenes musicales, donde muestra la actividad y los contenidos más escuchados del año, tanto de manera individual como global.El Spotify Wrapped se realiza cada año con el objetivo de presentar una lista concreta de los artistas más escuchados, las canciones más reproducidas y los álbumes más populares.Este 2025, el conteo sorprendió a muchos fanáticos, pues aunque varios de los artistas más grandes se mantuvieron en el top global, otros quedaron completamente fuera de las gráficas.Retirando nuevamente a Taylor Swift del puesto número uno, Bad Bunny se coronó como el cantante más escuchado del año, con más de 19.8 mil millones de streams.Billie Eilish también destacó, ya que su álbum Hit Me Hard and Soft le aseguró el puesto número cinco en la lista global.Una de las mayores sorpresas fue Fuerza Regida, que logró colocarse en el número 10, marcando un nuevo caso de éxito para el regional mexicano a nivel internacional.A continuación, te compartimos las listas completas por categoría.Artistas más escuchados en el mundoCanciones más escuchadas en el mundoÁlbumes más escuchados en el mundoPodcasts más escuchados en el mundoEl Spotify Wrapped 2025 dejó claro que los hábitos musicales del mundo siguen evolucionando. Mientras figuras consolidadas como Bad Bunny y Billie Eilish reafirmaron su enorme presencia global, artistas y bandas emergentes también lograron abrirse paso en las listas. El resumen anual de Spotify no solo celebra las tendencias del año, sino que también refleja cómo cambian los gustos, las conversaciones y los géneros que dominan cada temporada.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP