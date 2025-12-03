Miércoles, 03 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Conoce la lista completa de los artistas más escuchados del año en Spotify

Spotify lanzó su resumen anual, una mirada general a las tendencias, nombres y álbumes que marcaron el año en la plataforma

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

El recuento musical del año ya está disponible, mostrando cambios llamativos entre los artistas y contenidos más populares. ESPECIAL

El recuento musical del año ya está disponible, mostrando cambios llamativos entre los artistas y contenidos más populares. ESPECIAL

Una de las aplicaciones de música más conocidas del mundo, Spotify, dio inicio a su temporada de resúmenes musicales, donde muestra la actividad y los contenidos más escuchados del año, tanto de manera individual como global.

El Spotify Wrapped se realiza cada año con el objetivo de presentar una lista concreta de los artistas más escuchados, las canciones más reproducidas y los álbumes más populares.

Te puede interesar: Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical paso a paso

Este 2025, el conteo sorprendió a muchos fanáticos, pues aunque varios de los artistas más grandes se mantuvieron en el top global, otros quedaron completamente fuera de las gráficas.

¿Quiénes fueron los artistas más escuchados en Spotify en 2025?

Retirando nuevamente a Taylor Swift del puesto número uno, Bad Bunny se coronó como el cantante más escuchado del año, con más de 19.8 mil millones de streams.

Billie Eilish también destacó, ya que su álbum Hit Me Hard and Soft le aseguró el puesto número cinco en la lista global.

Una de las mayores sorpresas fue Fuerza Regida, que logró colocarse en el número 10, marcando un nuevo caso de éxito para el regional mexicano a nivel internacional.

A continuación, te compartimos las listas completas por categoría.

Artistas más escuchados en el mundo

  1. Bad Bunny
  2. Taylor Swift
  3. The Weeknd
  4. Drake
  5. Billie Eilish
  6. Kendrick Lamar
  7. Bruno Mars
  8. Ariana Grande
  9. Arijit Singh
  10. Fuerza Regida

Canciones más escuchadas en el mundo

  1. Die With A Smile – Lady Gaga y Bruno Mars
  2. BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish
  3. APT. – ROSÉ y Bruno Mars
  4. Ordinary – Alex Warren
  5. DtMF – Bad Bunny
  6. back to friends – sombr
  7. Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast
  8. luther (with sza) – Kendrick Lamar y SZA
  9. That’s So True – Gracie Abrams
  10. WILDFLOWER – Billie Eilish

Álbumes más escuchados en el mundo

  1. DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny
  2. KPop Demon Hunters (Soundtrack) – KPop Demon Hunters Cast
  3. HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish
  4. SOS Deluxe: LANA – SZA
  5. Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter
  6. MAYHEM – Lady Gaga
  7. You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) – Alex Warren
  8. I’m The Problem – Morgan Wallen
  9. GNX – Kendrick Lamar
  10. Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Podcasts más escuchados en el mundo

  1. The Joe Rogan Experience
  2. The Diary Of A CEO with Steven Bartlett
  3. The Mel Robbins Podcast
  4. Call Her Daddy
  5. This Past Weekend w/ Theo Von
  6. Huberman Lab
  7. Crime Junkie
  8. Modern Wisdom
  9. On Purpose with Jay Shetty
  10. The Tucker Carlson Show

También puedes leer: YouTube Recap 2025: Cómo activarlo y ver tus creadores favoritos y tendencias del año

El Spotify Wrapped 2025 dejó claro que los hábitos musicales del mundo siguen evolucionando. Mientras figuras consolidadas como Bad Bunny y Billie Eilish reafirmaron su enorme presencia global, artistas y bandas emergentes también lograron abrirse paso en las listas. 

El resumen anual de Spotify no solo celebra las tendencias del año, sino que también refleja cómo cambian los gustos, las conversaciones y los géneros que dominan cada temporada.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

XP

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones