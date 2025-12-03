Una de las aplicaciones de música más conocidas del mundo, Spotify, dio inicio a su temporada de resúmenes musicales, donde muestra la actividad y los contenidos más escuchados del año, tanto de manera individual como global.

El Spotify Wrapped se realiza cada año con el objetivo de presentar una lista concreta de los artistas más escuchados, las canciones más reproducidas y los álbumes más populares.

Este 2025, el conteo sorprendió a muchos fanáticos, pues aunque varios de los artistas más grandes se mantuvieron en el top global, otros quedaron completamente fuera de las gráficas.

¿Quiénes fueron los artistas más escuchados en Spotify en 2025?

Retirando nuevamente a Taylor Swift del puesto número uno, Bad Bunny se coronó como el cantante más escuchado del año, con más de 19.8 mil millones de streams.

Billie Eilish también destacó, ya que su álbum Hit Me Hard and Soft le aseguró el puesto número cinco en la lista global.

Una de las mayores sorpresas fue Fuerza Regida, que logró colocarse en el número 10, marcando un nuevo caso de éxito para el regional mexicano a nivel internacional.

A continuación, te compartimos las listas completas por categoría.

Artistas más escuchados en el mundo

Bad Bunny Taylor Swift The Weeknd Drake Billie Eilish Kendrick Lamar Bruno Mars Ariana Grande Arijit Singh Fuerza Regida

Canciones más escuchadas en el mundo

Die With A Smile – Lady Gaga y Bruno Mars BIRDS OF A FEATHER – Billie Eilish APT. – ROSÉ y Bruno Mars Ordinary – Alex Warren DtMF – Bad Bunny back to friends – sombr Golden – HUNTR/X, EJAE, AUDREY NUNA, REI AMI y KPop Demon Hunters Cast luther (with sza) – Kendrick Lamar y SZA That’s So True – Gracie Abrams WILDFLOWER – Billie Eilish

Álbumes más escuchados en el mundo

DeBÍ TiRAR MáS FOToS – Bad Bunny KPop Demon Hunters (Soundtrack) – KPop Demon Hunters Cast HIT ME HARD AND SOFT – Billie Eilish SOS Deluxe: LANA – SZA Short n’ Sweet – Sabrina Carpenter MAYHEM – Lady Gaga You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1) – Alex Warren I’m The Problem – Morgan Wallen GNX – Kendrick Lamar Un Verano Sin Ti – Bad Bunny

Podcasts más escuchados en el mundo

The Joe Rogan Experience The Diary Of A CEO with Steven Bartlett The Mel Robbins Podcast Call Her Daddy This Past Weekend w/ Theo Von Huberman Lab Crime Junkie Modern Wisdom On Purpose with Jay Shetty The Tucker Carlson Show

El Spotify Wrapped 2025 dejó claro que los hábitos musicales del mundo siguen evolucionando. Mientras figuras consolidadas como Bad Bunny y Billie Eilish reafirmaron su enorme presencia global, artistas y bandas emergentes también lograron abrirse paso en las listas.

El resumen anual de Spotify no solo celebra las tendencias del año, sino que también refleja cómo cambian los gustos, las conversaciones y los géneros que dominan cada temporada.

