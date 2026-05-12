Spotify, 'Tu fiesta del año': Conoce la primera canción que escuchaste en la app

Este 2026, la plataforma de streaming musical Spotify celebra su 20 aniversario y, como parte de los festejos durante mayo, ha lanzado una experiencia especial dirigida a todos los usuarios de la aplicación

La interfaz interactiva se llama "Tus Años en Modo Fiesta" (o "La Fiesta del Año"), la cual funciona como una "cápsula del tiempo" personalizada que recopila tu historial musical desde que creaste tu cuenta, mostrando tu artista más escuchado, primera canción y más.

Captura de pantalla/Spotify ESPECIAL

El lanzamiento de esta experiencia representa un hito cultural para los usuarios que han crecido junto a la aplicación. A diferencia del tradicional resumen anual Wrapped, esta función actúa como una verdadera cápsula del tiempo que permite a los oyentes reconectar con sus distintas etapas de vida a través de la música.

Al mostrar datos inéditos como el primer día de uso, la primera canción reproducida y generar una lista con las 120 canciones más escuchadas de todos los tiempos, Spotify apela a la nostalgia, reforzando el vínculo emocional y la lealtad de su comunidad tras 20 años de historia compartida.

¿Qué puedes ver en "Tu fiesta del año"?

Resumen Histórico/Cápsula del Tiempo: Te revela de la fecha exacta de creación de la cuenta y un minijuego para adivinar cuál fue la primera canción reproducida. Además, contabiliza el número total de canciones únicas escuchadas a lo largo de los años.

Playlist Personalizada: Al finalizar el recorrido, la plataforma genera automáticamente una lista de reproducción denominada '"All-Time Top Songs". Esta playlist exclusiva recopila tus 120 canciones más escuchadas en la historia, incluyendo un contador exacto de cuántas veces se reprodujo cada tema, permitiendo guardarla permanentemente en la biblioteca personal.

Y también genera imágenes de tus resultados para que puedas compartirlos en tus redes sociales.

¿Cómo acceder a esta función especial?

Puedes encontrarlo directamente en la aplicación de Spotify o visitando el siguiente enlace spotify.com/20. Si quieres acceder desde tu dispositivo móvil es necesario que tengas actualizada la última versión de la aplicación, para que te aparezca en tu inicio de la plataforma.

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Como aclaración; esta función especial es independiente del Spotify Wrapped tradicional que se publica a fin de año.

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KR