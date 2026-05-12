Este martes 12 de mayo, Netflix tiene dos lanzamientos, se trata de dos documentales para ver desde la comodidad de tu espacio favorito en casa. Revisa las tramas y disfruta del mejor para tu entretenimiento audiovisual.

Al descubierto en el Reino Unido: Jamie Vardy. ESPECIAL/NETFLIX.

Al descubierto en el Reino Unido: Jamie Vardy

Es una película documental deportiva que ya está disponible en Netflix. Con material inédito, charlas de vestuario sin filtro y entrevistas con el astro Jamie Vardy, su mujer Rebekah y sus compañeros, entrenadores y amigos de toda la vida, este documental explora cómo un joven de Sheffield batió récords, desafió las expectativas y demostró que hoy nada es imposible en este deporte. La mayor historia de superación del futbol, contada en primera persona. Rompió récords. Cambió el juego. Hacía bromas. El ascenso de Jamie Vardy, que pasó de ser un jugador del montón a una leyenda de la Premier League, es una historia contra todo pronóstico. De compatibilizar turnos en una fábrica con partidos en un equipo amateur a lucirse en el Leicester City y salir campeón en la máxima categoría del futbol británico, la carrera de Vardy es casi un milagro futbolístico.

Marty, life is short: El documental. ESPECIAL/NETFLIX.

Marty, life is short: El documental

Es una película documental que ya se puede ver en Netflix. El director Lawrence Kasdan presenta una producción sin precedentes que explora la carrera de Martin Short, uno de los comediantes más queridos e influyentes de su generación, a través de material inédito y entrevistas exclusivas con algunas de las estrellas más destacadas de la industria del entretenimiento.

XM