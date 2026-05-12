Cinemex se luce este jueves 14 de mayo con dos estrenos imperdibles

La cartelera de cine continúa sumando nuevas propuestas para todos los gustos y este jueves 12 de mayo llegarán a las salas de Cinemex dos estrenos que prometen llamar la atención del público.

Desde historias llenas de tensión y misterio hasta relatos inspiradores de lucha y perseverancia, las nuevas producciones buscarán conquistar tanto a quienes disfrutan del suspenso como a los amantes de las películas emotivas y deportivas.

Con tramas completamente distintas, ambas cintas apuestan por conectar con la audiencia a través de emociones intensas, personajes entrañables y situaciones que mantendrán a los espectadores atentos de principio a fin.

Estas son las películas que llegarán esta semana a la pantalla grande de Cinemex:

“No Dejes A Los Niños Solos”

“No Dejes A Los Niños Solos” presenta la historia de Catalina Camacho, una joven viuda que, debido a una emergencia, debe dejar por unas horas a sus dos hijos solos en la nueva casa a la que acaban de mudarse.

Lo que parecía una noche tranquila pronto se convierte en una pesadilla cuando los pequeños descubren algo inquietante dentro del hogar. Conforme pasan las horas, los hermanos comienzan a darse cuenta de que jamás estuvieron realmente solos, desatando una serie de sucesos aterradores.

“Un Portero Muy Improbable”

Por otro lado, “Un Portero Muy Improbable” sigue a Martín, un adolescente humilde que posee un talento excepcional bajo los tres postes y sueña con llegar al futbol profesional. Sin embargo, deberá enfrentar el rechazo y las burlas provocadas por su particular manera de entender el mundo.

Con el apoyo de sus amigos del barrio, intentará superar los obstáculos y aprovechar la oportunidad que podría cambiarle la vida para siempre.

Descubre todo lo que puedes disfrutar con la tarjeta Círculo INFORMADOR

Si eres fan del cine y de los buenos descuentos, la tarjeta Círculo INFORMADOR es para ti. Con ella puedes vivir la experiencia Cinemex con hasta 49% de descuento en entradas para salas tradicionales y VIP, ¡en cualquier momento! Además, obtienes promociones especiales en la dulcería para que no falten las palomitas.

¿Quieres empezar a disfrutarla? Solo sigue estos pasos:

Haz clic en “Obtener mi folio”. Luego selecciona “Usar beneficio”. Elige Cinemex. Compra tus folios. Canjea en taquilla y prepárate para disfrutar tu película.

Pero eso no es todo, con tu tarjeta también accedes a beneficios exclusivos en restaurantes, cafeterías, tiendas, hoteles, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas.

MF