LEGO Copa del Mundo: Precio, fecha de lanzamiento y dónde comprarlo en México

A pocos meses de que comience la Copa del Mundo 2026, la popular marca de juguetes LEGO anunció un nuevo artículo de colección en colaboración con la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), que se suma a su catálogo para acompañar a todos los fanáticos y aficionados del deporte durante esta temporada.

A través de sus redes sociales, la marca dio a conocer que muy pronto estará a la venta una réplica construible de tamaño real del trofeo del torneo de naciones más importante del mundo, ideal para chicos y grandes que comparten el interés por el futbol.

Bajo el lema “Las leyendas se construyen”, LEGO ofrecerá este modelo conformado por un total de 2 mil 842 piezas, con una altura final de 36 centímetros, que además incluye todos los detalles del trofeo real.

Asimismo, el coleccionable cuenta con la particularidad de que puede abrirse para revelar su interior, en el cual podrás encontrar el planeta Tierra con un compartimento donde se encuentra un muñeco sosteniendo la versión miniatura del trofeo y el logo oficial de la Copa del Mundo sobre una cancha de futbol.

El nuevo set de LEGO promete sorprender a fans del futbol con un diseño detallado y coleccionable. LEGO

¿Cuánto cuesta la Copa del Mundo de LEGO?

Para quienes están pensando en comprar la réplica de la Copa del Mundo de LEGO, la pieza tendrá un costo de 4 mil 799 pesos mexicanos y, al igual que todos sus diseños, incluye el instructivo, las piezas separadas por pasos y la caja oficial de la colección.

Además, la base, también armable, cuenta con una placa con los nombres de todas las selecciones campeonas desde 1974.

¿Dónde se puede comprar la Copa del Mundo de LEGO?

El lanzamiento forma parte de una colaboración única entre LEGO y FIFA, por lo que la pieza solo estará disponible en la página oficial de la compañía de juguetes. Aunque, como suele ocurrir con figuras de colección de este estilo, es posible que revendedores o sitios especializados cuenten con algunas unidades para venta.

¿Cuándo estará disponible?

Pese a la euforia que causó el anuncio, los interesados deberán esperar un poco más para tener esta figura en sus manos, ya que, según informó LEGO, estará disponible hasta el 1 de marzo de 2026. Sin embargo, si quieres asegurar tu compra, puedes ingresar desde hoy a la página oficial para reservar.

Con información de SUN

