Cinemex se luce este jueves 4 de diciembre con dos estrenos

Dos estrenos imperdibles llegan a la cartelera de Cinemex este jueves 4 de diciembre, y prometen emociones intensas para todos los gustos.

Desde el regreso de un fenómeno del terror que ha marcado a una generación, hasta un drama romántico con un giro sobrenatural que invita a reflexionar sobre el amor y las segundas oportunidades, la oferta de esta semana llega cargada de expectativas.

Prepárate para una experiencia cinematográfica que te mantendrá al filo del asiento… o con el corazón en la mano.

Five Nights at Freddy’s 2

Ha pasado un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería Freddy Fazbear. La historia de lo ocurrido se ha convertido en leyenda local y ha dado origen al primer “Fazfest”.

Mike y Vanessa han mantenido la verdad oculta para Abby, la hermana de 11 años de Mike. Pero cuando Abby decide reencontrarse con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desencadena una serie de eventos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el origen de Freddy’s, sacando a la luz un horror escondido durante décadas.

Eternidad

En el más allá, las almas disponen de una semana para decidir dónde pasar la eternidad. Joan debe enfrentar una decisión imposible: elegir entre el hombre con quien compartió su vida… o su primer amor, quien murió joven y la ha esperado pacientemente durante décadas.

Una historia conmovedora que mezcla romance, nostalgia y un toque de fantasía para explorar la fuerza de los vínculos que trascienden la vida.

