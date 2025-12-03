YouTube Recap 2025: Cómo activarlo y ver tus creadores favoritos y tendencias del año

Al igual que Spotify, la aplicación de videos más popular del mundo, YouTube, se suma a la tendencia de los resúmenes anuales que permiten conocer cuáles fueron tus creadores de contenido favoritos y muchos detalles de tu algoritmo que quizá no conocías.

Después de que se popularizara el recuento anual que Spotify ofrecía a sus usuarios, donde podían ver a sus artistas más escuchados y sus canciones más reproducidas, Google decidió lanzar su propia versión en YouTube, donde podrás explorar con mayor profundidad todas las interacciones que tuviste este año en la plataforma.

YouTube Recap se lanzó este mes de diciembre como parte de una nueva interfaz que te permite descubrir tus canales favoritos , las temáticas más buscadas por ti durante el año, la evolución de tus visualizaciones y recomendaciones basadas en tus preferencias personales.

Con esto, la plataforma busca crear un nuevo canal de conexión con sus usuarios, para que puedan descubrir cómo utilizaron la aplicación y qué contenido consumieron más durante el año.

¿Cómo consultar tu YouTube Recap?

Para conocer el análisis de tu actividad en YouTube , solo debes ingresar a la aplicación y dirigirte al apartado de Inicio o la pestaña “Tú”.

Una vez dentro, se mostrarán 12 historias diferentes con datos relevantes de tu cuenta, que van desde los podcasts más escuchados hasta tu creador de contenido más visto.

El recuento ya está disponible en toda Norteamérica y se espera que llegue gradualmente al resto de los países en los próximos días.

¿Qué puedes encontrar en tu YouTube Recap?

Esta función es básicamente un resumen de tu actividad anual, d onde se muestran tus intereses personales reflejados en tus búsquedas, elecciones de video y más.

Dentro del recap podrás descubrir:

Tus intereses principales

Los canales más vistos en el año

Tu canal favorito

Facetas personalizadas según tus gustos

Tu tipo de personalidad de acuerdo con los videos que seleccionas

Tu actividad al inicio, mitad y final del año

Canciones más reproducidas

Artistas favoritos

Además de mostrar tus contenidos más vistos, YouTube busca ofrecer un análisis profundo para identificar patrones que te asocien con un tipo de personalidad.

Las personalidades más frecuentes son: Aventurero, Desarrollador de Habilidades, Espíritu Creativo, Radiante, Buscador de Maravillas y Conector. Por su parte, Filósofo y Soñador son las menos comunes.

También puedes leer: Spotify Wrapped 2025: así puedes ver tu resumen musical paso a paso

Por su parte, YouTube Music también ofrecerá un recap totalmente enfocado en la música, donde podrás ver tus álbumes favoritos, tu cantante o banda preferida y cuántos minutos escuchaste durante el año.

YouTube Recap llega como una nueva herramienta que permite a los usuarios conocer a fondo sus hábitos de consumo y descubrir cómo evolucionaron sus intereses durante el año, ofreciendo una experiencia personalizada similar a la de otras plataformas líderes.



