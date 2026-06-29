Esta semana, del 29 de junio al 5 de julio de 2026, la alineación planetaria trae una ola de prosperidad inigualable. Conocer si tu signo está entre los afortunados te permitirá tomar decisiones estratégicas y aprovechar la energía cósmica a tu favor hoy.

La reconocida experta en astrología, Mizada Mohamed, ha revelado sus predicciones más recientes, destacando a ocho signos que experimentarán una racha excepcional. Durante estos próximos días, el movimiento de los astros en el universo facilitará la concreción de metas que parecían inalcanzables.

El impacto de la microluna llena y la temporada de Cáncer

El evento astronómico más destacado de la jornada es la microluna llena posicionada en Capricornio, un fenómeno celeste que potenciará la capacidad de este signo de tierra para lograr absolutamente todo lo que se proponga. Será el momento ideal y el escenario perfecto para iniciar proyectos ambiciosos, realizar llamadas importantes y abrir nuevas puertas en el ámbito profesional.

Por su parte, Cáncer se encuentra atravesando la cúspide de su temporada de cumpleaños, un factor astrológico que fortalece su vitalidad de manera muy significativa. Esta energía renovada impulsará a los nacidos bajo este signo a cumplir sus objetivos personales y familiares con una determinación inquebrantable, materializando todo aquello que logren imaginar.

En el caso específico de Aries y Sagitario, la suerte y la prosperidad económica estarán completamente de su lado, reactivando planes que se encontraban detenidos en el pasado. Mientras que el primero deberá mantener sus estrategias en estricta reserva para triunfar, el segundo verá cómo viejos sueños patrimoniales y sentimentales avanzan con una rapidez sorprendente.

Decisiones clave y recompensas del universo

Para los nacidos bajo el signo de Escorpio, la presente semana exige tomar decisiones trascendentales y actuar sin ningún tipo de miedo ante los nuevos comienzos que se avecinan. La energía planetaria actual favorece enormemente la transformación de las ideas abstractas en acciones concretas, marcando el cuándo y el cómo del éxito a corto plazo.

Géminis comenzará a ver resultados laborales sumamente positivos tras haber identificado con claridad a las personas que verdaderamente suman valor a su entorno cotidiano. Este necesario proceso de depuración social también le otorgará la oportunidad de disfrutar de un ambiente mucho más estable, pacífico y armonioso dentro de su propio hogar.

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Las respuestas favorables que Acuario llevaba varios meses esperando con ansias finalmente llegarán durante este periodo de transición astrológica. Además, continuarán manifestándose los movimientos positivos y los cambios estructurales relacionados con viajes de negocios, mudanzas de residencia o remodelaciones profundas de sus espacios personales.

Finalmente, Piscis experimentará un crecimiento integral a nivel personal, laboral y emocional gracias a la excelente combinación de las energías planetarias vigentes. El cosmos recompensará su inagotable constancia y su característica generosidad, acomodando las oportunidades a su favor de manera progresiva y asegurando un cierre de semana espectacular.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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AS