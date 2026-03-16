Inspirada en hechos reales, El testimonio de Ann Lee es un drama histórico y musical, que ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad .

El testimonio de Ann Lee. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

La trama se centra en la líder religiosa Ann Lee , fundadora del Movimiento Shaker a finales de la década de 1770. Ann Lee es la líder indomable de los Shakers , quien predicó la igualdad de género y social, que fue venerada por sus seguidores .

El testimonio de Ann Lee. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

Ann Lee llegó a construir una de las sociedades utópicas más grandes de la historia de Estados Unidos, sus seguidores la consideraban el Jesucristo femenino, quienes le rezaban cantando y bailando.

El testimonio de Ann Lee. ESPECIAL/20TH CENTURY STUDIOS.

El filme captura el éxtasis y tormento de su búsqueda por construir una utopía, e incluye más de una docena de himnos tradicionales Shaker reinventados con movimientos arrebatadores.

Filmada en 70mm y con un elenco sólido, El testimonio de Ann Lee es una pieza que volará la cabeza a los cinéfilos recalcitrantes.

El testimonio de Ann Lee

(The testament of Ann Lee)

De Mona Fastvold.

Con Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Thomasin Mackenzie, Christopher Abbott, Stacy Martin.

Reino Unido, 2025.

XM