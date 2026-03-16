Inspirada en hechos reales, El testimonio de Ann Lee es un drama histórico y musical, que ya se puede ver en las salas de cine de la ciudad. La trama se centra en la líder religiosa Ann Lee, fundadora del Movimiento Shaker a finales de la década de 1770. Ann Lee es la líder indomable de los Shakers, quien predicó la igualdad de género y social, que fue venerada por sus seguidores. Ann Lee llegó a construir una de las sociedades utópicas más grandes de la historia de Estados Unidos, sus seguidores la consideraban el Jesucristo femenino, quienes le rezaban cantando y bailando. El filme captura el éxtasis y tormento de su búsqueda por construir una utopía, e incluye más de una docena de himnos tradicionales Shaker reinventados con movimientos arrebatadores.Filmada en 70mm y con un elenco sólido, El testimonio de Ann Lee es una pieza que volará la cabeza a los cinéfilos recalcitrantes. (The testament of Ann Lee)De Mona Fastvold.Con Amanda Seyfried, Lewis Pullman, Thomasin Mackenzie, Christopher Abbott, Stacy Martin.Reino Unido, 2025.XM