Smiling Friends prepara el lanzamiento de dos capítulos inéditos, esta es la fecha

La serie animada Smiling Friends concluirá oficialmente tras su tercera temporada. Considerada una de las producciones más destacadas de Adult Swim en años recientes, después de Rick y Morty, la comedia se despide por decisión de sus propios creadores.

El anuncio fue realizado por Michael Cusack y Zach Hadel, quienes explicaron que el cierre responde a una determinación creativa y voluntaria. Ambos señalaron que prefieren finalizar el proyecto en este punto antes de que el desgaste afecte el resultado. Además, confirmaron que aún quedan dos episodios inéditos que se estrenarán próximamente para completar formalmente la última temporada.

Durante un video compartido por Adult Swim en la plataforma X, Hadel subrayó que el mensaje era serio:

"Esto no es un sketch, esto no es una broma. Michael y yo estamos aquí para anunciar que 'Smiling Friends' terminará después de que termine la tercera temporada".

Los creadores detallaron que, tras varios años dedicados intensamente a la escritura, producción y supervisión del programa, ambos experimentaron una sensación de agotamiento, aunque también de satisfacción por lo logrado. No se trató de una cancelación ni de desacuerdos con la cadena; por el contrario, aseguraron que contaron con su respaldo.

"Para ser sincero, después de terminar la tercera temporada, Zach y yo compartimos la misma sensación: nos sentíamos bastante agotados tras años de dedicación, pero también muy realizados”, comentó Cusack.

“Simplemente llegamos a esta sensación de que pensamos: 'Creo que podría ser el final' después de la tercera temporada".

Hadel explicó que continuar sin el mismo entusiasmo inicial podría repercutir en la calidad del contenido, algo que no estaban dispuestos a permitir. Cusack reforzó esta postura al señalar:

"No queremos hacer más temporadas a medias, agotados o sin ganas", añadió. "No es justo para nosotros, ni para el público darles una bazofia. Es una mierda".

Aunque la tercera entrega ya fue transmitida, aún faltan dos capítulos producidos dentro de ese mismo ciclo que no se emitieron en su momento. Estos episodios no fueron concebidos como un especial de despedida, sino como parte del orden habitual de la temporada. Sin embargo, al estrenarse después del anuncio oficial, funcionarán como el cierre definitivo del universo de la serie. Con su lanzamiento, previsto para el 12 de abril, la tercera temporada quedará integrada por un total de diez episodios.

Estrenada en 2022, Smiling Friends se convirtió rápidamente en un título de culto. Su propuesta combinó humor incómodo, cambios visuales abruptos y técnicas de animación tradicionales y experimentales. La trama seguía a Pim y Charlie, trabajadores de Smiling Friends Inc., una empresa dedicada a hacer felices a las personas. A partir de esa premisa sencilla, la producción desarrolló un mundo absurdo y satírico que conectó con una audiencia joven afín al humor meta y a estilos poco convencionales.

A lo largo de sus tres temporadas, la serie mantuvo un formato episódico con coherencia tonal y consolidó personajes como Allan y Mr. Boss, que ganaron popularidad entre los espectadores.

Si bien la historia concluye oficialmente con esta temporada, Cusack dejó abierta una posibilidad futura, aunque sin compromisos concretos:

"Por otra parte, podríamos volver en el futuro y hacer más episodios si queremos, si nos apetece. Y han sido muy amables y nos han dicho que nos dejarían hacerlo. Pero quizá no. ¿Quién sabe?".

Por ahora, los creadores se enfocan en cerrar esta etapa y explorar nuevos proyectos creativos.

