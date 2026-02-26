La familia noble más popular de los últimos años está de regreso con la continuación de la historia de amor que ha dejado a más de uno suspirando y en intriga. La segunda parte de la cuarta temporada de la serie de Netflix, Bridgerton, se lanzó este jueves 26 de febrero y, en tan solo unas horas, ya ha dado mucho de qué hablar.

La famosa serie, inspirada en las novelas de época de la escritora Julia Quinn, retoma la historia de Benedict y Sophie después de pausarla en uno de los momentos más tensos de la trama ; sin embargo, ahora ya podrás disfrutar de la siguiente parte, así como del cierre definitivo que marcará la historia de esta joven pareja enamorada que se enfrenta a un amor imposible, marcado por las reglas y el escrutinio de la sociedad.

No obstante, algunos fanáticos de la serie se han preguntado qué pasará una vez que concluya la cuarta temporada: ¿será este el cierre definitivo de Bridgerton o cuántas temporadas más podremos disfrutar de la famosa serie?

¿Cuántos episodios tiene el volumen 2 de Bridgerton T4?

Luego de estrenar su primera parte el pasado jueves 29 de enero, la cuarta temporada de "Bridgerton" ya está completa en Netflix.

Esta segunda parte fue lanzada durante la madrugada de México, y cuenta con cuatro nuevos capítulos —igual que la primera parte—, a través de los cuáles podremos ver cómo se desenvuelve el romance entre Sophie, quien es una sirvienta, y Benedict Bridgerton, el segundo hijo de la familia protagonista.

¿Cómo se llaman los nuevos capítulos de Bridgerton T4?

Haciendo honor a la costumbre de la plataforma, los nuevos episodios tienen nombres llamativos —a veces poéticos o metafóricos—, que en un par de palabras, resumen la trama de ese capítulo, y tienen una duración de poco más de una hora:

Episodio 5: "¿Sí o no?

Episodio 6: “El paso del invierno”

Episodio 7: “El más allá”

Episodio 8: "Baile en el campo".

¿Cuántas temporadas más tendrá Bridgerton?

La serie de novelas de Bridgerton está conformada por ocho libros. Hasta ahora, los que faltan por tener su propia adaptación son: “A Sir Phillip, con amor”, centrado en Eloise; “El corazón de una Bridgerton”, sobre Francesca; “Por un beso”, la historia de Hyacinth; y “Buscando esposa”, que relata la trama de Gregory.

Hasta el momento no se sabe si Netflix adaptará todos los libros; sin embargo, la plataforma confirmó la renovación de la serie para las temporadas 5 y 6, aunque aún no se ha informado si el rodaje ya comenzó ni cuándo se estrenarán.

Por su parte, l a autora destacó que el plan de Netflix sí es extender la producción hasta una octava temporada; no obstante, ese proyecto todavía se encuentra en planeación.

Igualmente, no se ha revelado cuáles serán los siguientes hermanos Bridgerton en protagonizar su propia temporada, pues la compañía se ha tomado la libertad de alterar el orden original de las novelas.

