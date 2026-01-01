Nueva Tabla ISR: ¿Cómo quedan las tarifas y quiénes aplicarán en el 2026, según el SAT?

En este nuevo año que comienza el día de hoy, las personas físicas en México pagarán menos Impuesto Sobre la Renta (ISR) debido a una actualización de las tarifas de dicho impuesto que fue realizada por el aumento acumulado de la inflación en el país.

En ese sentido, el pasado domingo 28 de diciembre, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2026 en el que se pueden revisar las tablas del ISR que pagarán las personas físicas en este año.

La decisión de la reducción al ISR se debe a la inflación acumulada desde noviembre de 2022 hasta el 2025. Durante ese periodo la inflación acumulada registrada por la calculadora de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) fue de 13.21 por ciento.

En ese sentido, el artículo 152 de la Ley del Impuesto sobre la Renta señala que las tarifas del impuesto deberán actualizarse cuando se registre una inflación acumulada mayor al 10 por ciento desde su última actualización.

Por ello, a partir del 1 de enero de 2026, entrará en vigor el siguiente esquema de ISR:

Límite inferior Límite superior Cuota fija Por ciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior $ $ $ % 0.01 27.78

0 1.92 27.79

235.81 0.53 6.4 235.82

414.41 13.85 10.88 414.42

481.73 33.28 16 481.74

576.76 44.05 17.92 576.77

1,163.25 61.08 21.36 1,163.26

1,833.44 186.35 23.52 1,833.45

3,500.35 343.98 30 3,500.36

4,667.13 844.05 32 4,667.14

14,001.38 1,217.42 34 14,001.39

En adelante 4,391.07 35

¿Quiénes aplicarán a esta tabla de tarifa del ISR?

La reducción tendrá efecto en todas las personas físicas, sean asalariados, trabajadores por honorarios, arrendadores o que tengan ingresos por intereses. No obstante, el movimiento será más notorio en los rangos medios salariales.

